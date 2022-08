Firmy tracą z dnia na dzień. Ceny ciepła są niższe, niż koszty paliwa i emisji

- Bezpieczeństwo dostaw ciepła z sieci to wspólna sprawa wszystkich obecnych na rynku ciepła, a także ministerstw i URE. Wiele firm ciepłowniczych ponosi dziś straty na sprzedaży ciepła, bo jego ceny są mniejsze niż koszty paliwa powiększone o koszty uprawnień do emisji CO2. Potrzebujemy większej elastyczności regulacyjnej - mówi Piotr Górnik, prezes zarządu Fortum Power and Heat Polska.

Spółka Fortum Power and Heat Polska, jak wskazuje jej prezes Piotr Górnik, jest w dobrej sytuacji w tym sensie, że nie jest zależna wyłącznie od dostępności węgla, bo do produkcji ciepła używa też biomasy i paliwa alternatywnego - RDF. Węgiel to jednak podstawowe paliwo.

- Zaopatrzenie naszych zakładów w węgiel opieraliśmy i opieramy na długoterminowych kontraktach z PGG. Zakładamy, że zrealizuje ona dostawy zgodnie z umową, ale - na wszelki wypadek - przygotowujemy się również na opcję importu - wyjaśnia Piotr Górnik.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła w Polsce równie ważna, jak dostępność paliw (w praktyce głównie węgla), jest możliwość sfinansowania ich zakupów. Z rynku napływają informacje, że przynajmniej część ciepłowni może mieć problemy z finansowaniem zakupów węgla na zimę - ze względu na znaczny wzrost jego cen - wskazuje Piotr Górnik.

W marcu 2022 Fortum podało, że nie sprzedaje polskich aktywów ciepłowniczych i że będzie ten biznes rozwijało w ramach grupy. Nie było chętnych na te zakłady, czy zdecydowały jakieś inne względy?

- Fortum przez dwa lata poszukiwało najlepszej opcji na dalszy rozwój biznesu w Polsce. Założyło, że ten rozwój może być szybszy i lepszy z inwestorem innym niż Fortum.

Ale w końcu koncern doszedł do wniosku, że jest skłonny dalej prowadzić biznes ciepłowniczy w Polsce. Dlatego zapadła decyzja o zakończeniu przeglądu strategicznego i o kontynuacji biznesu w Polsce - z naciskiem na dekarbonizację produkcji ciepła. Ta decyzja została ogłoszona na początku marca tego roku.

Co w istocie zostało w Fortum, czyli jaka jest skala ciepłowniczego biznesu koncernu w Polsce?

- Fortum prowadzi dystrybucję ciepła we Wrocławiu, Płocku i Częstochowie oraz produkuje energię elektryczną i ciepło w elektrociepłowniach w Częstochowie i Zabrzu.

Sprzedajemy w Polsce rocznie ponad 4 TWh ciepła, a nasza produkcja energii elektrycznej w tym czasie oscyluje w granicach około 0,7-0,8 TWh.

Jesteśmy piątym/szóstym producentem w Polsce energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego w kogeneracji, a jeśli chodzi o samą produkcję energii elektrycznej, to - jak widać - nasz udział rynkowy jest niewielki.

Konkurencyjność ciepłownictwa systemowego musi bazować na akceptowalnych cenach

Jak teraz, po zmianach sytuacji geopolitycznej, postrzegacie dekarbonizację polskich zakładów Fortum?

- Sytuacja, która powstała po wybuchu wojny w Ukrainie, pokazuje, że to, nad czym pracowaliśmy również w czasie przeglądu strategicznego realizowanego przez Fortum (czyli nad dekarbonizacją naszych aktywów w Polsce), było jak najbardziej zasadne.

Moim zdaniem sytuacja geopolityczna, która powstała po wybuchu wojny w Ukrainie, nie spowoduje odwrotu od dekarbonizacji, a przyspieszenie tego procesu w związku z koniecznością rezygnacji z paliw kopalnych z Rosji.

Jak planujecie dekarbonizację w Częstochowie i Zabrzu?

- Opracowaliśmy studium wykonalności, zgodnie z którym w obydwu elektrociepłowniach - i w Częstochowie, i w Zabrzu - w perspektywie do 2030 chcemy zastąpić węgiel biomasą, drewnem odpadowym i paliwem alternatywnym - RDF (refuse-derived fuel).

To zaś oznacza, że chcemy się skupić na paliwach lokalnych, paliwach dostępnych, które poprawią bezpieczeństwo dostaw ciepła i uniezależnią zakłady od rosnących teraz - a pewnie i w przyszłości - kosztów emisji CO2 i pozwolą na konkurowanie z alternatywnymi sposobami zapewnienia ciepła w budynkach, które na pewno pojawią się na rynku.

Nie jest oczywiście tak, że dekarbonizacja poprzez zastosowanie biomasy i RDF to jedyna możliwa opcja. Każdy system ciepłowniczy musi wypracować swoja ścieżkę, uwzględniającą lokalne uwarunkowania. Jeśli dostępne jest ciepło geotermalne, warto po nie sięgnąć, a gdy w okolicy pracuje duży zakład, który ma ciepło odpadowe, to też powinno być ono wykorzystane.

Jednak według naszych przewidywań ostatecznym sposobem zapewnienia ciepła w miastach będzie jego elektryfikacja - z wykorzystaniem pomp ciepła. Widzimy już dzisiaj - na przykładzie rynku w Finlandii - że pompy ciepła instalują nie tylko gospodarstwa domowe, ale również więksi odbiorcy, jak centra handlowe oraz dostawcy ciepła sieciowego, montując wielkoskalowe pompy ciepła współpracujące z sieciami.

Musimy zwracać uwagę na takie zmiany, bo konkurencyjność ciepłownictwa systemowego musi bazować na akceptowalnych cenach.

Planujecie budowę nowych zakładów produkcji ciepła w Polsce?

- Obecnie skupiamy się głównie na dekarbonizacji oraz organicznym rozwoju, czyli na przyłączeniach nowych odbiorców i poprawie efektywności pracy naszych systemów, ale również myślimy o własnych źródłach produkcji ciepła w systemach, w których funkcjonujemy. Tak jest we Wrocławiu, gdzie mamy sieci ciepłownicze, a nie mamy własnej produkcji ciepła.

Pracujemy między innymi nad zlokalizowanym pod Wrocławiem projektem budowy elektrociepłowni opalanej paliwem alternatywnym, ale to jeszcze długa droga przed nami. Staramy się o uzyskanie dla tego przedsięwzięcia decyzji środowiskowej.

W tej sprawie toczy się proces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. Od rozstrzygnięcia tego postępowania będzie zależała nasza decyzja, co dalej z tą inwestycją.

W planowanym zakładzie chcemy spalać odpady resztkowe, które zostają po wykorzystaniu użytecznych frakcji odpadów komunalnych; paliwem nie byłyby tu zmieszane odpady komunalne, lecz tylko ta ich część, która nie nadaje się do innego wykorzystania.

Fortum zakłada, że PGG zrealizuje dostawy węgla zgodnie z umową

Przechodząc do obecnej sytuacji rynkowej: kupowaliście węgiel z Rosji i macie problem, jak go zastąpić?

- Zaopatrzenie naszych zakładów w węgiel opieraliśmy i opieramy na długoterminowych kontraktach z PGG. Jakieś pięć lat temu kupiliśmy jeden pociąg rosyjskiego węgla - i więcej już nie nabywaliśmy tego rodzaju paliwa z z Rosji.

Jeżeli PGG wywiąże się z kontraktu, nie będziemy musieli kupować węgla gdzie indziej. Ale oczywiście widzimy, jakie są perturbacje na rynku węgla i w związku z tym rozpatrujemy alternatywne źródła zaopatrzenia, z uwzględnieniem sankcji.

Będziecie mieli wystarczające pule węgla na najbliższy sezon grzewczy?

- Nasze roczne zapotrzebowanie na węgiel sięga około 300 tys. ton. Jesteśmy w dobrej sytuacji w tym sensie, że nie pozostajemy zależni wyłącznie od dostępności węgla. Do produkcji ciepła, prócz węgla, który stanowi obecnie nasze podstawowe paliwo, w Częstochowie w około 30 proc. używamy biomasy, a w Zabrzu - w około 50 proc. paliwa alternatywnego RDF.

Spośród tych trzech paliw tylko sytuacja na rynku RDF jest stabilna - i nie ma żadnych problemów z jego dostępnością. Dostępność biomasy, podobnie jak węgla, pogorszyła się po zahamowaniu importu z Rosji i Białorusi, a jej ceny wzrosły.

Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mielibyśmy powiedzieć klientom, że nie dostaliśmy węgla z PGG, więc zaprzestajemy dostaw ciepła. Zakładamy, że PGG zrealizuje dostawy zgodnie z umową, ale - na wszelki wypadek - przygotowujemy również opcję importu z kierunków, które po wprowadzeniu sankcji są dopuszczalne.

Kupicie węgiel z importu na zapas, na wszelki wypadek?

- Na razie prowadzimy rozeznanie sytuacji, by mieć jasność skąd, w jakim czasie i jaki węgiel będziemy mogli w razie konieczności sprowadzić do Polski. Obecnie zapasy paliw mamy na wymaganym poziomie, ale to wymagania związane z okresem letnim, więc są one stosunkowo niewielkie, dostosowane do produkcji ciepła latem.

Harmonogram dostaw węgla, który uzgadniamy z PGG, zmierza natomiast do tego, żebyśmy przed rozpoczęciem najbliższego sezonu grzewczego mieli nawet pewien nadmiarowy zapas. W tych trudnych czasach - ze względu na bezpieczeństwo dostaw ciepła - nie chcemy zaczynać sezonu z minimalnymi wymaganymi zapasami. Trzeba jednak podkreślić, że bezpieczeństwo dostaw ciepła to nie tylko kwestia dostępności paliw.

Należy poważnie zastanowić nad zmianą modelu rynku ciepła i modelu regulacji tego rynku

Co jest jeszcze ważne?

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła w Polsce równie ważna, jak dostępność paliw (w praktyce - głównie węgla) pozostaje możliwość sfinansowania ich zakupów. Z rynku napływają informacje, że przynajmniej część ciepłowni może mieć problemy z finansowaniem zakupów węgla na zimę - ze względu na znaczny wzrost jego cen.

Skoro tak się sprawy mają, to czy teraz także w przypadku Fortum na pierwszym miejscu znalazło się zapewnienie dostaw ciepła, a nie dekarbonizacja?

- W perspektywie krótkoterminowej, także dla Fortum, bezpieczeństwo dostaw ciepła jest na pierwszym miejscu. Musimy jako branża przetrwać ten trudny czas, zapewnić paliwo, by dostarczać ciepło - i myśleć o tym z wyprzedzeniem, bo zapewne również następna zima nie będzie łatwa.

Bezpieczeństwo dostaw ciepła z sieci to wspólna sprawa wszystkich działających na rynku ciepła, a także ministerstw i URE. Obecnie wiele firm ciepłowniczych ponosi straty na sprzedaży ciepła, bo jego ceny są mniejsze niż koszty paliwa powiększone o koszty uprawnień do emisji CO2. Potrzebujemy większej elastyczności regulacyjnej.

Czy Fortum w Polsce ponosi straty na sprzedaży ciepła?

- Mamy elektrociepłownie, więc działamy na rynku energii elektrycznej i ciepła, co nam zapewnia rentowność biznesu przy zatwierdzonej przez URE cenie sprzedaży ciepła na poziomie około 62 zł/GJ, ale odbywa się to dzięki niezwykle wysokim cenom energii elektrycznej.

Wiele ciepłowni, jak wspominałem, ma problemy z pokryciem wysokich kosztów paliw i emisji.

Na czym w istocie polega problem ciepłownictwa? Co ten sektor trapi?

- Nasze ciepłownictwo w ponad 70 proc. jest oparte na węglu, a Prawo energetyczne nie nadąża za oczekiwaniami klientów i szybko zmieniającymi się obecnie warunkami na rynku ciepła.

Powinniśmy się poważnie zastanowić nad zmianą modelu rynku ciepła i zmianą modelu regulacji tego rynku, żeby umożliwić firmom ciepłowniczym transformację, odejście od paliw kopalnych.

Zdaniem Fortum długoterminowo dekarbonizacja pozostaje jedyną drogą do uzyskania trwałej konkurencyjności branży ciepłowniczej. W krótkiej perspektywie musimy się skupić na zabezpieczeniu ciągłości dostaw ciepła, co będzie wymagało też wzrostu jego cen, ale jeśli zrezygnujemy z dekarbonizacji, to wysokie ceny ciepła będą się utrzymywały.

Nie widać przesłanek spadku cen paliw kopalnych i kosztów polityki klimatycznej. Dzięki dekarbonizacji za jakiś czas, liczony jednak w latach, będziemy natomiast w stanie realnie obniżać ceny ciepła.

Myślę, że przyszłością ciepłownictwa systemowego jest elektryfikacja, czyli produkcja ciepła z wykorzystywaniem energii elektrycznej z OZE.

Na koniec proszę powiedzieć, czy występowaliście w tym roku do URE o podwyżki cen sprzedaży ciepła? A jeśli tak, z jakim skutkiem i czy ponownie w tym roku wystąpicie o podwyżkę cen ciepła?

- Występowaliśmy o podwyżki cen ciepła i - po decyzjach regulatora - w tym roku wprowadziliśmy podwyżkę cen sprzedaży ciepła dla odbiorców końcowych w Zabrzu o około 32 proc. i w Częstochowie o 8 proc.

W tym roku nie przewidujemy już podwyżki cen ciepła w Częstochowie, ale co się stanie na początku 2023 roku, to kwestia otwarta. W Zabrzu wprowadziliśmy nową taryfę i podwyżki cen ciepła w lipcu, więc oceniam, że jeśli w tym roku będzie tam konieczna kolejna podwyżka, to niewielka.

W naszym przypadku - podobnie jak w całej branży - przyczyny tegorocznych podwyżek cen sprzedaży ciepła to - w głównej mierze - wzrost kosztów paliw (oprócz RDF-u) oraz kosztów emisji. Oczywiście wraz z inflacją rosną też pozostałe koszty.