Firmy walczą o przetrwanie. Energia pochłania już czwartą część wydatków

Galopujących cen i kosztów prowadzenia biznesu nie da się powstrzymać. Na każde 1000 zł, które firma musi przeznaczyć na swoje utrzymanie, 230 zł stanowią wydatki na energię. Nic dziwnego, że aż 97 proc. ankietowanych firm podjęło lub za chwilę podejmie działania, które pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej - ocenia w raporcie z badania firma ABB.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku cena prądu wzrosła aż o 229,30 zł za MWh, co oznacza podwyżkę o niemal 100 proc.

Ponad połowa (54 proc.) firm już inwestuje, a 43 proc. planuje rozpoczęcie projektów, które mają podnieść efektywność energetyczną.

Połowa respondentów (50 proc.) wymieniła koszty jako największą przeszkodę w poprawie efektywności energetycznej, a 37 proc. uznało, że problemem jest czas przestoju.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku prąd zdrożał aż o 229,30 zł za MWh. To niemal 100-proc. podwyżka. Jeśli porównywać pierwsze kwartały ostatnich 12 lat okaże się, że mamy do czynienia z najwyższym historycznie wzrostem średniej ceny. To nie koniec złych wieści. Prezes URE wskazuje, że cena prądu może być wkrótce jeszcze wyższa.

– Rodzime przedsiębiorstwa wciąż są bardziej energochłonne niż ich odpowiedniki w krajach zachodnich. Potencjał efektywności jest więc olbrzymi. Wzrostem cen zagrożony jest szczególnie przemysł, który odpowiada za ok. ⅓ całego krajowego zużycia energii elektrycznej - zwraca uwagę Robert Szczotka, dyrektor biznesu systemów napędowych ABB w Polsce.

- W efekcie jedną z najskuteczniejszych metod na poprawę rentowności są rozwiązania, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie energii, np. silniki elektryczne o podwyższonej sprawności - dodaje.

Mobilizacja biznesu

Zdecydowana większość menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu ABB (89 proc.) deklaruje, że ich firmy w ciągu najbliższych pięciu lat na pewno podniosą poziom wydatków na poprawę efektywności energetycznej.

Twórcy raportu podkreślają, że ponad połowa (54 proc.) firm już inwestuje, a 43 proc. planuje rozpoczęcie projektów, które mają podnieść efektywność energetyczną. Co drugie przedsiębiorstwo biorące udział w badaniu (52 proc.) planuje w tym okresie osiągnąć poziom zerowej emisji netto.

- Oznacza to osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych w danej firmie albo dla danego produktu czy projektu. Na początku wyznacza się poziom emisji, następnie ogranicza je w możliwie największym stopniu, a potem kompensuje pozostałe nieuniknione emisje poprzez ich unikanie w innym miejscu czy procesie lub offsetowanie - tłumaczy Robert Szczotka.

Mimo wyzwań, które się z tym wiążą, ponad połowa uczestników badania (52 proc.) zadeklarowała, że planuje osiągnąć poziom zerowy netto w ciągu pięciu lat. 3 proc. respondentów stwierdziło, że już osiągnęło status neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Spośród tych firm, które już inwestują w zwiększenie efektywności wykorzystania energii, prawie dwie trzecie (65 proc.) modernizuje swój sprzęt, aby uzyskać najlepsze w swojej klasie wskaźniki efektywności, np. instaluje wysokowydajne silniki elektryczne i napędy o zmiennej prędkości obrotowej. Szacuje się, że w skali globu na zasilenie wszystkich silników elektrycznych w budynkach i aplikacjach przemysłowych zużywanych jest aż 45 proc. światowych zasobów energii elektrycznej. Zmiana w tym obszarze może więc przynieść korzyści na wielu poziomach - ocenia ABB.

Hamulec transformacji

Raport jest optymistyczny, ale zwraca uwagę również na pewne negatywne aspekty. Połowa respondentów (50 proc.) wymieniła koszty jako największą przeszkodę w poprawie efektywności energetycznej, a 37 proc. uznało, że problemem jest czas przestoju - nieunikniony przy tak dużych projektach wdrożeniowych.

Niepokojące jest również to, że tylko czterech na dziesięciu (41 proc.) respondentów uważa, iż posiada wszystkie potrzebne informacje na temat narzędzi niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej.

Mimo że koszty stanowią istotną barierę dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej, potencjał oszczędności był najważniejszym powodem inwestycji (59 proc.). Innymi istotnymi argumentami „za” były wzrost konkurencyjności (44 proc.) i poprawa reputacji marki (40 proc.).

W dobie rosnących kosztów energii przyjęcie energooszczędnej technologii oferuje stosunkowo szybki zwrot z inwestycji przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2. W zależności od zastosowania, wydatki mogą się zwrócić już po upływie 6 do 24 miesięcy, przynosząc jednocześnie długoterminowe oszczędności. To zysk dla biznesu i dla środowiska - konkluduje w raporcie ABB.

Raport ABB "Energy Efficiency Investment Survey 2022" został przygotowany przy współpracy z firmą badawczą Sapio Research. Badaniem objęto 2,3 tys. firm różnej wielkości reprezentujących sektory przemysłu i transportu z 13 krajów.