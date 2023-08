Fit for 55 do kosza? "Bruksela musi brać pod uwagę naszą specyfikę"

Ostatnie dni to w Polsce polityczne zamieszanie wokół Fit for 55 i celów tego ambitnego, unijnego pakietu: jakie są nasze siły i możliwości; skąd brać na jego realizację pieniądze i czy warto być osamotnionym w walce z ustalonymi w pakiecie rozwiązaniami?

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o politycznym zamieszaniu, jakie wywołał polski rząd, negując ustalenia unijnego pakietu Fit for 55.

Unia Europejska nie ma żadnych podstaw, żeby tak dalece ingerować, mówił w czasie debaty Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Anna Bryłka z Konfederacji, Wanda Nowicka z Lewicy, Paweł Poncyliusz z Platformy Obywatelskiej oraz Maciej Żywno z Polski 2050.

Zobacz całą debatę dotyczącą kwestii unijnych i roli Polski we Wspólnocie. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Wszystkie dokumenty z pakietu Fit for 55 będą zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości UE. Robimy tak z prostej przyczyny, ponieważ jako kraj członkowski Unii Europejskiej, mamy do tego prawo – powiedziała w ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Polski rząd zdecydował, że zaskarży do TSUE wszystkie dokumenty z pakietu Fit for 55.

- Specyfika krajów pokomunistycznych, jeśli chodzi o energetykę, jest tak istotna, że to powinno być brane od uwagę przez Brukselę. Pakiety europejskie może i kierunkowo są atrakcyjne, ale w praktyce oznacza ciężary nie do udźwignięcia – mówił podczas debaty Tadeusz Cymański.

W kolejnym odcinku naszych politycznych spotkań w WNP.PL rozmawialiśmy także o opóźnionej o ponad 800 dni wypłacie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

- Gdyby w Parlamencie Europejskim polscy deputowani mówili jednym głosem, to pieniądze były już na stole. Tymczasem mamy do czynienia z dywersją i sabotażem. Uważam, że w kampanii wyborczej trzeba pokazać Polakom, jak zachowywali się w tej kwestii parlamentarzyści z Polski – podkreślał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Co PiS będzie chciało zrobić z wprowadzeniem euro w Polsce? Na razie o takim ruchu nie ma mowy, bo – zdaniem polityka tego ugrupowania - własna waluta daje rządzącym większe możliwości.

- Możliwość operowania wahaniami kursowymi pokazała, że jest to skuteczne narzędzie. Wręcz broń – przekonywał Tadeusz Cymański.