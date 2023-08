Fit for 55 ma być szansą dla polskich firm

Polska 2050 przekonuje, że unijny, środowiskowy pakiet to wielka szansa dla rodzimego przemysłu. Piotr Strach uważa, że to możliwe pomimo pułapek, które stworzyli w międzyczasie rządzący.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o konkurencyjności polskiego przemysłu.

- PiS w tym momencie zajmuje się już wyborami, więc na pewno nie będzie miało czasu, by pisać strategię gospodarczą. Teraz liczą się transfery społeczne i kiełbasa wyborcza - stwierdził Piotr Strach z Polski 2050.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Adam Gawęda z Prawa i Sprawiedliwości, Jakub Kalus z Konfederacji, Maciej Konieczny z Lewicy oraz Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej.

Zobacz całą debatę dotyczącą polskiego przemysłu. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Polska jest obecnie w pułapce średniego rozwoju. Ciężko coś u nas tak naprawdę nazwać polskim przemysłem. W większości są to przedsiębiorstwa zagraniczne - podkreślił na naszej antenie członek ugrupowania kierowanego przez Szymona Hołownię.

Zdaniem Piotra Stracha problemem tego sektora są przede wszystkim bariery wewnętrzne.

- Największym wrogiem polskiego przemysłu jest państwo: w sądownictwie gospodarczym terminy rozpraw są bardzo długie, wręcz nieakceptowalne, poza tym mamy zmiany podatkowe i dodatkowe obciążenia, które przerzucane są na pracodawców - dodał Piotr Strach.

Według niego unijny pakiet Fit for 55 poszerzy możliwości naszego przemysłu.

- Uważam, że dla polskich firm ten pakiet to nadal szansa. Niestety nieodpowiedzialne rządy stworzyły z niego pułapkę. Ostatnie osiem lat oddaliło nas od transformacji energetycznej. W Polsce 2050 proponujemy, by 100 proc. środków z handlu emisjami przeznaczyć na transformację energetyczną - mówi i przekonuje, że w kolejnych latach powinna zostać wzmocniona rola Ministerstwa Klimatu, by lepiej wykorzystać środki przeznaczone na konieczne zmiany w gospodarce.