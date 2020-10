Formują się warunki do budowy w Polsce morskich farm wiatrowych o mocy około 10 GW

- Jeśli wziąć pod uwagę projekt ustawy dla morskiej energetyki wiatrowej i projekt planu zagospodarowania polskich obszarów morskich, to dzisiaj możemy mówić, że powstają warunki do wybudowania w Polsce morskich farm wiatrowych na poziomie około 10 GW. Na pewno plan zagospodarowania polskich obszarów morskich, nad którym jeszcze trwają prace, nie daje takich możliwości lokalizacyjnych, by w pełni, czy nawet tylko w większości, wykorzystać zasoby energetyczne polskiej części Bałtyku - mówi dr Kamila Tarnacka, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

- Bałtyk ma szansę stać się drugim po Morzu Północnym rynkiem morskiej energetyki wiatrowej w Europie, ale żeby tak się stało, potrzebna jest współpraca państw nadbałtyckich - mówi Kamila Tarnacka.

Plan zagospodarowania obszarów morskich określi - wskazuje Kamila Tarnacka - na wiele lat możliwości lokalizacji wiatraków w polskiej części Bałtyku.

- Naszym zdaniem rewizja planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich powinna się odbywać przynajmniej co 5 lat, a nie, jak wpisano do projektu, - co 10 lat - mówi Kamila Tarnacka.