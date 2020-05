Fortum broni elektrowni Datteln 4

W sobotę, 30 maja zostanie oficjalnie oddana do użytku elektrownia Datteln 4 - ma to być ostatnia uruchomiona elektrownia węglowa w Niemczech. Inwestycja budzi duży sprzeciw ekologów. Grupa Fortum, będąca pośrednim właścicielem Datteln 4 odpowiada, że nowy blok przyczyni się do zmniejszenia redukcji CO2 ponieważ zastąpi stare bloki, które w ciągu kilku lat zostaną zamknięte.

Blok Datteln 4 jest opalany węglem kamiennym, jego moc brutto to 1100 MW a sprawność netto to 45 proc.

Koncern Uniper, do którego należy Datteln 4 zapowiedział, że do 2025 r. zamknie wszystkie swoje stare elektrownie węglowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Budowę bloku Datteln 4 rozpoczęto w 2007 r., a w 2012 r. inwestycja została wstrzymana z powodu problemów związanych ze stosowaniem stali. Prace budowlane wznowiono w 2018 r.

Węgiel potrzebny do zapewnienia dostaw energii

Techniczne problemy