Fortum chce zwiększyć przychody z rynku energii i gazu o 300 mln zł

Cztery lata temu, 8 listopada 2016 r., Fortum rozpoczęło detaliczną sprzedaż energii elektrycznej i gazu w Polsce pod swoją marką. Prognozy grupy mówią, że do końca 2020 r. liczba klientów kupujących gaz i energię elektryczną przekroczy 104 tys., a przychody sięgną 1,3 mld zł.

Elastyczność oferty

– Naszym największym powodem do dumy jest oczywiście stale rosnąca liczba klientów, która dowodzi, że trafnie odpowiadamy na ich potrzeby. Co więcej, okazuje się, że takie rozwiązania jak np. Pakiety Medyczne czy Home Assistance, które proponujemy polskim klientom stały się przedmiotem zainteresowania naszych kolegów z krajów nordyckich. To najlepszy dowód na to, że inspiracja działa w dwie strony – nie tylko my korzystamy z pomysłów ze Skandynawii, ale także rozwinięte kraje nordyckie analizują naszą ofertę pod kątem jej wdrożenia u siebie – dodaje Mariusz Caliński.W 2019 roku łączny wolumen sprzedaży energii elektrycznej do klientów detalicznych (gospodarstwa domowe) i biznesowych zrealizowany przez Fortum w Polsce osiągnął poziom około 1557 GWh. Z tego około 50 GWh zostało sprzedane gospodarstwom domowym, a reszta odbiorcom biznesowym.Natomiast w 2019 roku łączny wolumen sprzedaży gazu do klientów detalicznych (gospodarstwa domowe) i biznesowych zrealizowany przez Fortum w Polsce osiągnął poziom prawie 4055 GWh. Z tego około 110 GWh zostało sprzedane gospodarstwom domowym, a reszta odbiorcom biznesowym.Przypomnijmy, że konsorcjum inwestycyjne z udziałem PGE, PGNiG, PFR Inwestycje FIZ, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju oraz IFM Investors Pty Ltd. 27 października 2020 r. złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia od Fortum Holding B.V. działalności ciepłowniczej i chłodniczej prowadzonej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce.