Fortum i ZEW Kogeneracja z umową ws. dostaw ciepła z nowej elektrociepłowni

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należący do PGE Energia Ciepła oraz Fortum Power and Heat Polska podpisały umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego źródła ciepła, jakim będzie wybudowana w Siechnicach nowa elektrociepłownia gazowa.

Elektrociepłownia Nowa Czechnica, zasilana gazem, zastąpi obecną elektrociepłownię węglową należącą do ZEW Kogeneracja.

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w sierpniu 2023 roku.

Moc brutto nowego bloku w Elektrociepłowni Czechnica ma wynosić ok. 155-180 MW elektrycznych oraz 160 MW cieplnych.