Fortum inwestuje w swoje aktywa ciepłownicze

Koncern Fortum, dostarczający ciepło mieszkańcom Częstochowy, Zabrza, Bytomia, Wrocławia i Płocka, w 2022 roku inwestuje w aktywa ciepłownicze w tych miastach ponad 125 mln zł – wynika z informacji firmy, deklarującej pełną gotowość do sezonu grzewczego.

Oddana do użytku przed czterema laty nowa elektrociepłownia Fortum w Zabrzu, zaopatrująca w ciepło mieszkańców Zabrza i Bytomia, jest zasilana mieszanką węgla kamiennego oraz lokalnego paliwa wytwarzanego z odpadów. Ich wykorzystanie przyczynia się do redukcji odpadów nienadających się do recyklingu, które zamiast trafiać na składowiska stają się paliwem do produkcji energii.

"Paliwa z odpadów są ogólnodostępne lokalnie i nie musimy ich importować. Ze względu na dostępność węgla i jego ceny to teraz szczególnie istotny element bezpieczeństwa energetycznego i komfortu cieplnego dla mieszkańców Zabrza i Bytomia" - wyjaśnił kierownik Elektrociepłowni Zabrze Andrzej Starzyński.

Tegoroczne nakłady koncernu na inwestycje i remonty w zabrzańskiej elektrociepłowni przekroczyły 10 mln zł. Firma zapewniła, że elektrociepłownia nie ma problemów z paliwem - wszystkie dostawy paliwa odpadowego są pozyskiwane od lokalnych dostawców, z którymi Fortum ma podpisane umowy, najczęściej wieloletnie.

"Elektrociepłownia posiada również długoterminowe umowy na dostawy węgla kamiennego z Polską Grupą Górniczą, która od wielu lat jest dostawcą paliwa dla zabrzańskiej instalacji" - dodał koncern.

W Częstochowie, gdzie do Fortum należy elektrociepłownia i sieć ciepłownicza, firma inwestuje w tym roku w sumie blisko 24 mln zł, z czego prawie 7 mln zł na inwestycje w sieć. Letni remont w elektrociepłowni kosztował natomiast 5,5 mln zł. Objął on remont kotła CFB, układów podawania paliwa oraz instalacji towarzyszących. Również częstochowska elektrociepłownia jest zaopatrzona w paliwo - zapewnił koncern.

"Aktualnie posiadamy zapas węgla na trzy miesiące, mamy kontrakty na kolejne dostawy węgla i jesteśmy przygotowani na sezon jesienno-zimowy" - zadeklarował kierownik Elektrociepłowni Fortum w Częstochowie Jakub Kołodziejczyk.

Obiekt ten wytwarza ponad 87 proc. ogółu ciepła sieciowego produkowanego w mieście. Częstochowska elektrociepłownia jest zasilana węglem kamiennym i biomasą w proporcjach 70/30 udziału energetycznego. Węgiel jest kontraktowany w Polskiej Grupie Górniczej, a biomasa pochodzi m.in. od krajowych dostawców zrębki drzewnej.

Największe tegoroczne inwestycje koncern Fortum poczynił we Wrocławiu, gdzie łączne nakłady to ok. 78 mln zł, z czego 29 mln zł przeznaczono na przyłączenia do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców, a 49 mln zł na modernizacje sieci i węzłów cieplnych. Realizacja rocznego planu przyłączeń nowych obiektów do sieci ciepłowniczej jest na półmetku.

Od początku 2022 r. Fortum włączyło do wrocławskiej sieci ciepłowniczej 98 nowych obiektów o zamówionej mocy 36,5 MW - m.in. 42 kamienice podłączone w ramach programu Czysta Energia dla Wrocławia, które zrezygnowały z indywidualnych pieców grzewczych. Plan na ten rok to realizacja ok. 200 przyłączeń. Najwięcej tego typu inwestycji wykonywanych jest w ostatnim kwartale roku.

"Zachęcamy mieszkańców Wrocławia do przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej. Od początku bieżącego roku do końca września podpisaliśmy 103 umowy na całkowitą moc 37,2 MW. Systematycznie realizujemy te umowy, powiększając grono użytkowników ciepła sieciowego we Wrocławiu" - podała dyrektor funkcji klienta w Fortum Anna Małolepsza-Kasner.

W Płocku Fortum przeznaczyło w tym roku na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej ok. 13,6 mln zł, z czego dotąd wydano 5,8 mln zł. W ramach tych prac wybudowano 1,6 km przyłączy, dołączając do sieci 28 budynków o zapotrzebowaniu na moc 1,8 MW. Do końca roku koncern planuje wykonanie jeszcze 1,3 km przyłączy. W całym 2022 r. Fortum podłączy do płockiej sieci ciepłowniczej 40 budynków o mocy zamówionej 5 MW.

Łączne tegoroczne inwestycje Fortum w aktywa ciepłownicze w Częstochowie, Zabrzu, Bytomiu, Wrocławiu i Płocku przekraczają 125 mln zł.