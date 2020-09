Fortum wybuduje w Zawierciu instalację do produkcji paliwa z odpadów

Fortum do jesieni przyszłego roku kosztem 20 mln zł wybuduje w Zawierciu instalację do produkcji paliwa z nienadających się do recyklingu odpadów; będzie ono zasilać elektrociepłownię tego koncernu w Zabrzu.

"To szansa na rozwój systemu odpadowego Zawiercia zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego" - podali przedstawiciele koncernu w przesłanym komunikacie. Firma podpisała z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zawierciu (ZGK) umowę na dzierżawę terenu, na którym powstanie zakład.

Będą w nim wykorzystywane odpady, które są pozostałością po sortowaniu i nie nadają się do dalszego recyklingu, ale z których można wyprodukować tzw. paliwo RDF (Refuse Derived Fuel). Będzie ono wykorzystywane w elektrociepłowni w Zabrzu, jedynej w Polsce, która w tym celu została zaprojektowana i ma możliwość współspalania takiego paliwa.

"Instalacja, jaką chcemy zbudować w Zawierciu, we współpracy z ZGK i miastem, to nie tylko dopełnienie gospodarki obiegu zamkniętego, w której odpady nienadające się do recyklingu wykorzystujemy do produkcji ciepła i prądu, ale przede wszystkim ważny element systemu odpadowego Zawiercia" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor ds. energetyki cieplnej w Fortum Piotr Górnik.

"Odpady, które zostają po sortowaniu, nie powinny trafiać na wysypiska - my wiemy, jak je dobrze wykorzystać. To bezpieczny i skuteczny sposób na rozwiązanie problemu dzikich wysypisk i tajemniczych pożarów składowisk" - dodał.

Także prezes ZGK Krzysztof Tomczak podkreślił, że nowoczesna instalacja wesprze lokalny system gospodarowania odpadami, wykorzystując pozostałości po ich sortowaniu.

Budowa instalacji na terenie ZGK rozpocznie się na początku przyszłego roku - pod warunkiem uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych. Pierwsze dostawy paliwa do elektrociepłowni w Zabrzu są planowane na jesień 2021 r. Uruchomiona jesienią 2018 r. elektrociepłownia Fortum w Zabrzu już obecnie w ok. 40 procentach jest zasilana jest paliwem RDF, udział tego paliwa będzie rosnąć.

W Polsce, poza działalnością na Górnym Śląsku, koncern ma również wybudowaną w 2010 r. elektrociepłownię w Częstochowie oraz sieć ciepłowniczą w tym mieście; działa też we Wrocławiu i Płocku.

Wywodzący się z Finlandii Fortum działa w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji, Polsce i Indiach. Zatrudnia ok. 8 tys. osób, a jego przychody w 2019 r. wyniosły 5,4 mld euro. W Polsce, oprócz ciepłownictwa, koncern działa też na rynku sprzedaży gazu i energii elektrycznej.