Forum Energii liczy koszty CO2 w rachunkach za prąd. W tle kampania państwowych elektrowni

W kampaniach informacyjnych spółek energetycznych oraz wypowiedziach polityków pojawiły się tezy, że opłata za CO2 stanowi aż 60 proc. kosztu energii elektrycznej. Taki przekaz kreuje wrażenie, że każdy z nas w rachunkach za prąd płaci głównie, bo aż w 60 proc. za emisje. W rzeczywistości tak nie jest, a co gorsze wskazany przekaz przynosi wiele szkody, bo odwraca uwagę od fundamentalnych problemów polskiej energetyki, oddala od rozwiązań, które skutecznie mogą powstrzymać wzrost cen- uważa Forum Energii.

Polityka UE nie jest odpowiedzialna za 60% rachunków za energię. Europejski system opłat za emisję gazów cieplarnianych odpowiada za ok. 20% rachunków za energię.



Pieniądze z tych aukcji pozostają w Polsce. Tylko w 2021 r. do polskiego budżetu wpłynęło z tego tytułu 28 mld zł. pic.twitter.com/tnQnoWSYwf — Komisja Europejska (@EUinPL) February 3, 2022

Think tank liczy koszty CO2 w rachunkach

Jednak nawet na stronie projektu nie ma informacji o strukturze całkowitych opłat za energię elektryczną, czy o przychodach elektrowni z rynku mocy, a są informacje o działaniach osłonowych rządu.Oczywiście na banerach tego nie widać, więc nie ma się co dziwić opiniom, że kampania kreuje, czy może kreować wrażanie, że w rachunkach za prąd płacimy głównie za koszty emisji CO2, a tak nie jest. Nawet Komisja Europejska zareagowała na takie tezy, aczkolwiek nie wiemy czy w odniesieniu do kampanii elektrowni.Wracając do Forum Energii, think-tank zadał sobie trud i policzył przy konkretnych założeniach, szczegółowo opisanych jaka część rachunków za prąd to opłaty za emisję CO2.- Jeśli uwzględnimy wszystkie składniki rachunku za energię, to koszt CO2 dla gospodarstwa domowego w 2022 r. wyniesie do 23 proc. - czytamy w opinii Forum Energii.Forum Energii zwraca uwagę, że wzrost opłat za prąd jest spowodowany zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną, kosztów produkcji energii elektrycznej (m.in. cen gazu i węgla), kosztów CO2 i kosztami systemów wsparcia (m.in. opłaty mocowej i kogeneracyjnej) oraz zwiększeniem stawek sieciowych ( opłaty dystrybucyjne).- Przez wiele lat ceny energii utrzymywały się na względnie niskim poziomie. Krajowa energetyka unikała trudnych decyzji inwestycyjnych, koszt emisji dwutlenku węgla był nieduży. Czerpaliśmy korzyści z eksploatacji starych elektrowni węglowych, choć wiadomo, że bez inwestycji i modernizacji każda branża traci konkurencyjność - czytamy w opinii Forum Energii.- Teraz nałożyło się kilka czynników – lata zaniedbań i globalny kryzys energetyczny. Gwałtowna zmiana warunków zewnętrznych poskutkowała wyciągnięciem niepoprawnych wniosków – które przynoszą prawdopodobnie krótkotrwałe korzyści polityczne. Tworzy się wrażenie, że w związku z sytuacją możemy się nie transformować i wrócić do starego modelu energetyki. To jest droga, która donikąd nie prowadzi. Tylko nowoczesna, konkurencyjna i niskoemisyjna energetyka pomoże Polsce ograniczyć koszty energii. Brak transformacji, a nie polityka klimatyczna będzie windować ceny energii- konkluduje Forum Energii.