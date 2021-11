Forum Energii: Polska może przeznaczyć na transformację energetyki 560 mld zł z środków unijnych

560 mld złotych to kwota, którą Polska może przeznaczyć na transformację energetyki i odchodzenie od węgla na rzecz czystych źródeł energii dzięki obecności w UE. Otwiera się historyczna szansa na przestawienie polskiej gospodarki, w tym sektora energii na niskoemisyjne tory oraz rozwój nowych branż przemysłu. Ale są wąskie gardła, a w tym przestarzała struktura wdrażania funduszy unijnych – wskazuje w analizie Forum Energii.

Forum Energii: przejść na drugi brzeg rzeki

Forum Energii: czy źródła europejskie wystarczą na transformację?

Jej zdaniem, polski rząd musi jasno sformułować wiarygodne cele polityki energetyczno-klimatycznej, aby zmobilizować podmioty publiczne i prywatne do przygotowania dobrych projektów, przynoszących długotrwałe efekty.- Bez tego wykorzystanie znacznej puli pieniędzy będzie niemożliwe, a z drugiej strony - nieprzemyślane i słabe projekty pochłoną znaczne kwoty, nie przyczyniając się do zabezpieczenia polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw przed wzrostami cen - zwraca uwagę dr Sonia Buchholtz.Innym wąskim gardłem jest, jak stwierdza Forum Energii, przestarzała struktura wdrażania funduszy unijnych. Zdaniem think-tanku mnogość strumieni finansowania, liczne cele, ale i obostrzenia związane z wykorzystaniem różnych pul pieniędzy to ogromne wyzwanie dla administracji.Kiedyś, jak zaznaczono w komunikacie, finansowaliśmy przede wszystkim duże, powtarzalne projekty - np. drogi, wodociągi, a teraz znacznie więcej projektów będzie musiała być realizowana blisko miast i obywateli, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki.Bez reformy instytucjonalnej i sprawnego zaplecza strategicznego dla rządu, które weźmie na siebie projektowanie polityki publicznej w zakresie zmian w energetyce i ochrony klimatu, jak oceniono, grozi nam paraliż decyzyjny, a w efekcie - opóźnienie inwestycji i nieoptymalna dystrybucja środków. Forum Energii podaje dla przykładu, że mimo zwiększających się środków na cele czystego ciepła Polska nadal nie ma strategii dla ciepłownictwa.Forum Energii ocenia, że "Polska stoi przed szansą pokazania całemu światu, jak skutecznie przeprowadzić transformację od kraju zależnego od węgla do nowoczesnej gospodarki wykorzystującej w energetyce i przemyśle odnawialne źródła energii, znacznie redukującej emisje CO2". Jednak stwierdza, że aby to się udało, potrzebny jest wysiłek nie tylko po stronie rządu, ale także samorządów (szczególnie powęglowych) oraz biznesu.Podkreśla przy tym, że do zainteresowania projektami klimatycznymi mobilizować będą jednak nie tylko pieniądze, ale także zasady zrównoważonego finansowania, w tym taksonomia.Stwierdza, że nowe reguły obejmą m.in. banki i spółki giełdowe, i będą skutecznie zniechęcać do angażowania się w projekty negatywnie oddziałujące na środowisko. Zaznacza, że zasady taksonomii obejmą również budżet UE, a jednym z kluczowych kryteriów będzie nie finansowanie z unijnej kasy projektów emitujących powyżej 270 gCO2/kWh.- Najgorsze, co mogłoby Polsce się przydarzyć, to utknięcie w połowie drogi - gdzie ponosimy koszty emisji, eksploatujemy przestarzałą i nieefektywną infrastrukturę energetyczną, a nie jesteśmy w stanie czerpać korzyści z wdrażanych zmian. Dlatego tak ważna jest mobilizacja wokół nowej perspektywy finansowej - odważne decyzje, formułowanie jasnych strategii osiągania neutralności klimatycznej- stwierdza dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.Forum Energii ocenia, że Polska ma szansę stać się największym beneficjentem wsparcia na transformację energetyczną, jeśli liczyć budżet UE i pieniądze z mechanizmów powiązanych z ETS, ale stawia też pytanie, czy źródła europejskie wystarczą, aby przeprowadzić transformację.Think-tank wskazuje, że szacunki kosztów bardzo się różnią. Podaje, że Komisja Europejska estymuje, że w nadchodzącej dekadzie koszt dla Polski wyniesie 240 mld euro, PEP 2040 w 2019 roku prognozował nakłady rzędu 335 mld euro do 2040 r., z czego niemal 58 mld euro do 2030 , a KOBIZE-CAKE wskazuje na inwestycje w energetyce (z wyłączeniem m.in. sieci) na poziomie ok. 295 mld euro do 2050 roku.- Rzeczywistą skalę inwestycji trudno precyzyjnie oszacować - przede wszystkim z uwagi na brak lub niedojrzałość technologii, oraz obecność efektów wtórnych (inwestycji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych). Ponadto istotna jest ścieżka transformacji, którą Polska wybierze - a to nadal nie jest jasne. Z naszych analiz wynika, że koszty pomiędzy scenariuszami znacząco się różnią w zależności od zakładanego tempa zmian i sposobu zarządzania transformacją - czytamy w omawianej analizie.- Mimo to, pieniądze z budżetu UE i mechanizmu EU ETS mogłyby pokryć istotną część początkowych nakładów inwestycyjnych transformacji - przede wszystkim zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie, odchodzenia od węgla na rzecz OZE oraz redukcji emisji w najłatwiejszych obszarach - wskazali także autorzy analizy.Zobacz również: MRiT proponuje skierować do FTE 50 proc. przychodów ze sprzedaży EUA