Forum Energii: wojna wyhamuje koncepcję Europy bez węgla, ale na krótko

Atak Rosji na Ukrainę sprawił, że Unia Europejska obłożyła Moskwę sankcjami i planuje całkowite odejście od rosyjskich surowców energetycznych. Z drugiej strony Kreml ograniczył i zapewne całkowicie odetnie dostawy gazu do Europy. Wiele rządów zdecydowało się - w trosce o stabilność systemu energetycznego - zwrócić ku konwencjonalnym źródłom energii. Forum Energii twierdzi, że nie na długo.

Wiele krajów UE - szczególnie dotyczy to tych najmocniej uzależnionych od importu rosyjskiego gazu - uruchamia odłączone od systemu bloki węglowe. Powstają nowe terminale LNG.

Emisje gazów cieplarnianych pochodzących ze spalania węgla wzrosły o ponad 6 procent w stosunku do 2019 roku.

Do 2025 roku Europa chce podwoić moce zainstalowane w energii słonecznej do 320 GW, a do końca dekady dojść do 600 GW.

Przed rokiem Unia Europejska ogłosiła program „Fit for 55,” czyli plan radykalnej redukcji źródeł energii emitujących dwutlenek węgla. Jego celem jest osiągnięcie zerowej emisyjności do 2050 roku. Jednak po ataku Rosji na Ukrainę państwa europejskie zaczęły spalać więcej węgla, planować budowę nowych terminali LNG czy rozbudowę sieci gazociągów. Firma analityczna Kayross SAS wylicza, że emisje ze spalania węgla skoczyły o ponad 6 procent w stosunku do 2019 roku.

Ambitne plany klimatyczne UE - odłożone w czasie

Sam „Fit for 55” zakłada rozszerzenie systemu handlu emisjami (EU ETS), zakłada przyspieszenie inwestycji w źródła odnawialne, jak również wycofanie samochodów spalinowych. Główne założenie strategii to redukcja emisji o 55 procent do 2030 wobec ich poziomu z 1990 roku. Problem w tym, że energia potrzebna do realizacji tych planów, zapewniająca stabilność systemów energetycznych w dużej mierze miała pochodzić z Rosji.



Unia Europejska pokrywa około 40 procent swojego zapotrzebowania na gaz i około 1/3 zapotrzebowania na ropę importem z kierunku rosyjskiego. Tymczasem Rosja dostarcza około 1/3 gazu wobec stanu z marca tego roku.

Redukcja ilości gazu przesyłanego z Rosji sprawiła, że Niemcy planują odłożyć zamknięcie niektórych elektrowni węglowych. Duński rząd postanowił zrezygnować z ograniczeń nałożonych na energię węglową, Austria ponownie odpala swoje wygaszone węglówki. Nawet Francja szykuje elektrownie węglowe jako rezerwę na najbliższą zimę.



Nawet wspierane przez państwa banki inwestycyjne, które dotychczas priorytetyzowały finansowanie projektów opartych na energii ze słońca i wiatru, zaczęły sygnalizować gotowość do wspierania na nowo inwestycji węglowych.

Tobiasz Adamczewski, dyrektor programu OZE w Forum Energii, uspokaja, że to krótkotrwały trend. - Trochę te emisje wzrosną i już wzrosły w zeszłym roku, ale to chwilowa ekonomia, która działa na rynku energii. Nie ma powrotu do węgla czy budowy nowych elektrowni węglowych, tylko stare zasoby będą wykorzystywane trochę bardziej niż to było w planie - powiedział WNP.PL.

Wojna przyspieszy rozwój OZE

Z drugiej strony od początku wojny obserwowany jest dynamiczny wzrost inwestycji w OZE, od turbin wiatrowych, przez farmy słoneczne, po instalacje do odzyskiwania węgla i te pozwalające przechowywać energię odnawialną. Nie zwiększono także kwot w ramach prawa do handlu emisjami.