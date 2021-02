Foton Technik chce zainstalować 50 MW w tym roku

Foton Technik działająca na rynku fotowoltaiki w 2020 roku podpisała ponad 9 tys. umów z klientami prywatnymi i biznesowymi, a łączna moc wszystkich założonych w poprzednim roku instalacji PV to 48 MW. Plan na 2021 rok to montaż instalacji PV o mocy nie mniej niż 50 MW, jak podała spółka w bezpiecznym umiarkowanym scenariuszu.

Bariery inwestycyjne - sprawa cPPA

- W scenariuszu zachowawczym, jaki bym przyjął jako prognozę dla tego roku, patrząc na dynamikę rozwoju, powinniśmy rok 2021 skończyć na poziomie blisko 7 GW – ocenił Michał Skorupa.Z podanych informacji wynika, że Foton Technik ma aspiracje zrealizowania w tym roku instalacji PV o mocy nie mniej niż 50 MW, ale zarazem firma nie kryje, że chce wejść na wyższy poziom realizacji.- Nasza aspiracja to jest nie mniej niż 50 MW. To jest taki bezpieczny scenariusz umiarkowany, ale ambicjonalnie chcemy znacznie więcej- stwierdził Michał Skorupa.Foton Technik ocenia, że w rynku fotowoltaiki będzie zwiększał się udział wielkoformatowych instalacji PV. W ocenie firmy może wzrosnąć z obecnych około 20 proc. do około 30-40 proc., m.in. w następstwie budowy farm PV, których projekty wygrały aukcje.Podczas konferencji Michał Skorupa zwrócił uwagę na potrzebę zniesienia barier w inwestycjach w fotowoltaikę poprzez zmiany w ustawie o OZE.Ocenił, że m.in. uregulowania w sposób bardziej przyjazny dla odbiorców końcowych energii wymaga sprawa rozwoju rynku OZE w oparciu o korporacyjne umowy sprzedaży energii z OZE zawierane bezpośrednio pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii ( umowy cPPA -Corporate Power Purchase Agreement- cPPA).Stwierdził też, że brak odpowiednich rozwiązań umożliwiających inwestycje w fotowoltaikę u klientów, którzy nie mają umów kompleksowych na zakup energii ( zakup energii i usługi dystrybucji na podstawie jednej umowy) , a rozdzielone umowy ( osobne umowy na zakup energii i usługi dystrybucji).W Polsce na koniec 2020 roku, Według danych Agencji Rynku Energii (ARE) moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych wyniosła 3,96 GW wobec prawie 1,53 GW rok wcześniej.W 2020 roku, także wg. danych ARE, w Polsce elektrownie PV wyprodukowały około 1,97 TWh energii wobec prawie 0,72 TWh rok wcześniej. Oznaczało to, że 2020 roku produkcja prądu z instalacji PV stanowiła 1,25 proc. krajowej energii elektrycznej ogółem, a w 2019 około 0,4 proc.Przy czym należy dodać, że jak podaje ARE, że w 2020 roku produkcja energii w Polsce wyniosła około 157,7 TWh , co oznaczało spadek w porównaniu do roku 2019, w którym sięgnęła blisko 163,9 TWh.