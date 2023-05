Fotowoltaiczna firma po przerwie pokazała wreszcie zysk. Będzie nowa strategia

W pierwszym kwartale 2023 r. grupa Columbus Energy miała zysk netto w wysokości 282 tys. zł. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2022 r. grupa miała stratę netto na poziomie 13,8 mln zł.

W pierwszym kwartale 2023 r. grupa Columbus Energy osiągnęła 128 mln zł przychodów, w analogicznym okresie roku 2022 przychody sięgnęły 223,7 mln zł.

Obecnie Columbus skupia się na kilku obszarach jak optymalizacja kosztów i zwiększenie efektywności biznesu podstawowego, uruchomienie działalności na nowych rynkach, czyli w Czechach i na Ukrainie.

W najbliższych tygodniach Columbus Energy ma ogłosić nową strategię grupy, gdzie przybliży plany rozwoju na kolejne lata.

W pierwszym kwartale 2023 r. grupa Columbus Energy osiągnęła 128 mln zł przychodów, w analogicznym okresie roku 2022 przychody sięgnęły 223,7 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 11,8 mln zł, to duża poprawa w skali roku - w pierwszym kwartale 2022 r. była strata na poziomie 7,9 mln zł.

W trzech pierwszych miesiącach 2023 r. skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wyniósł 8,2 mln zł., podczas gdy rok wcześniej EBITDA była ujemna w wys. 4 mln zł.

W pierwszym kwartale 2023 r. grupa Columbus Energy miała zysk netto w wysokości 282 tys. zł. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2022 r. grupa miała stratę netto na poziomie 13,8 mln zł.

Pomimo perturbacji ustrojowych fotowoltaika może być dobrym biznesem

- Przychody osiągnięte przez grupę w pierwszym kwartale 2023 r. pokazują, że branża fotowoltaiki domowej, po perturbacjach ustawowych, nadal może być długoterminowym, stabilnym biznesem - twierdzi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Wskazuje, że w strukturze przychodów grupy widać wyraźny udział sprzedaży realizowanej w Republice Czeskiej.

- Spółka Columbus Energy a.s. wygenerowała w tym okresie blisko 23 mln zł w ramach podstawowej działalności operacyjnej, a to dopiero drugi kwartał sprzedaży prowadzonej na tym rynku. Bardzo istotną zmianę w strukturze przychodów stanowi też segment magazynów energii. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły aż dwunastokrotnie rok do roku (z 1,4 mln zł w 2022 r. do 16,5 mln zł w 2023 r.), i zapewne będzie to kolejny produkt po pompach ciepła, którego sprzedaż stanie się znacząca w kolejnych kwartałach i latach - zaznacza Dawid Zieliński.

Kontynuacja transformacji i odchudzanie grupy

Podsumowując pierwszy kwartał 2023 r. zarząd Columbus podkreśla, że spółka kontynuuje transformację w organizację lżejszą kosztowo i efektywniejszą marżowo. Do sukcesów omawianego okresu zarząd zalicza m.in. przeniesienie notowań spółki na główny parkiet GPW i rozpoczęcie działalności na Ukrainie.

- Za pośrednictwem utworzonej tam spółki będziemy dostarczać do ukraińskich domów nasz ekosystem: fotowoltaikę, pompy ciepła i magazyny energii. Liczymy, że popyt na rozwiązania OZE przez najbliższe lata będzie tam olbrzymi, dzięki czemu wykorzystamy nasze kompetencje do zaspokojenia energetycznych potrzeb tego rynku - komentuje Dawid Zieliński.

Obecnie Columbus skupia się na kilku kluczowych obszarach: optymalizacja kosztów i zwiększenie efektywności biznesu podstawowego, uruchomienie działalności na nowych rynkach, wypracowanie nowych usług oraz strumieni przychodów, budowie nowych farm fotowoltaicznych i finalizowanie sprzedaży farm do Engie, kontynuacja prac nad technologią i finansowaniem projektów BESS (wielkoskalowych magazynów energii) oraz rozwój narzędzi IT i ekosystemu.

- W najbliższych tygodniach ogłosimy też nową strategię Grupy, gdzie przybliżymy szczegóły naszego modelu biznesowego i plany rozwoju na kolejne lata. A ponieważ Columbus ma w zwyczaju zaskakiwać rynek, więc i tym razem nie zabraknie niespodzianek - dodaje Dawid Zieliński.

Dostosowanie wielkości firmy do aktualnej pozycji rynkowej

Dodatnie wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2023 r. mogą być pewną nutka optymizmu w tym trudnym rynku fotowoltaiki. Rok 2022 był dla Columbus Energy nie był łaskawy, grupa miała ujemną EBITDA w wys. 54 mln zł, podczas gdy w roku 2021 EBITDA była dodatnia i wyniosła 13,6 mln zł.

- Dostosowujemy koszty i możliwości naszej organizacji do aktualnej sytuacji rynkowej, mądrzej i z większą pokorą - mówił Dawid Zieliński w niedawnej rozmowie z WNP.PL.

Jak mówił, rok temu w organizacji było ok. 1400 osób na etacie i w ramach współpracy B2B. Teraz jest o połowę mniej, więc koszty pracy się zmniejszyły, podobnie jak inne koszty stałe.

- Zmniejszanie zatrudnienia odbyło się poprzez nieprzedłużanie umów. Części pracownikom podziękowaliśmy za współpracę, bo zmniejszyła się ilość pracy. Motywujemy pracowników na przejście na model B2B bądź model prowizyjny. Zmniejszyliśmy flotę samochodów, powierzchnię biurową i zwiększyliśmy marże - tłumaczy Dawid Zieliński.

Columbus Energy jest jedną z największych w Polsce firm montujących domowe instalacje fotowoltaiczne. Grupa zajmuje się także sprzedażą magazynów energii, pomp ciepła i budową wielkoskalowych farm fotowoltaicznych. Siedziba spółka znajduje się w Krakowie.