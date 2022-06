Fotowoltaiczna spółka systematycznie powiększa przychody

Dostawca i producent fotowoltaiki, Grodno, zanotował w maju 88,1 mln zł przychodów, więcej o 8,6 proc. rok do roku.

Skonsolidowane przychody Grodna w maju 2022 roku wyniosły 88,1 mln zł wobec 81,1 mln zł w maju 2021 r., co oznacza wzrost o 8,6 proc. rok do roku. Narastająco od początku roku obrotowego, czyli za okres dwóch miesięcy od kwietnia do maja 2022 roku skonsolidowane przychody wyniosły 169,4 mln zł wobec 153,5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, co oznacza wzrost o 10,4 proc. rok do roku.

Zarząd spółki zaznacza, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.

Po trzech wzrostowych sesjach w bieżącym tygodniu, w czwartek akcje Grodna tracą 6 proc., kurs jednej akcji wynosi około 17,3 zł.

