Fotowoltaiczna spółka zakończyła kwartał ze stratą

Grupa Photon Energy według niezaudytowanych wyników w I kwartale 2023 roku osiągnęła 19,28 mln euro przychodów ze sprzedaży, notując 4,17 mln euro straty netto, wobec 9,14 mln euro przychodów ze sprzedaży i 1,49 mln euro straty netto w I kwartale 2022 roku.

Photon Energy, zajmująca się m.in. produkcją energii z fotowoltaiki, ogłosiła niezaudytowane wyniki finansowe za I kwartał 2023.

W I kwartale 2023 spółka zwiększyła skonsolidowane przychody do 19,28 mln euro (+111 proc. rok do roku ) pomimo 16,2 proc. spadku rok do roku przychodów z wytwarzania energii elektrycznej, które wyniosły 4,15 mln euro.

Rezultat ten był wynikiem niższej produkcji energii (-9,8 proc. rok do roku) spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi, w połączeniu ze spadkiem cen energii elektrycznej, co odbiło się na czeskich i australijskich aktywach spółki, które w I kwartale 2022 roku już sprzedawały energię na zasadach rynkowych.

Wyżej wskazany spadek został zrekompensowany przez wzrost przychodów z innych linii biznesowych o 261,4 proc. rok do roku, do prawie 15,13 mln euro. Spółka podała, że było to związane głównie z rozwijającym się handlem komponentami PV, konsolidacją niedawno przejętej Lerty, a także przychodami z usług inżynieryjnych w Australii. Lerta to agregator usług DSR (Demand Side Response, czasowej redukcji mocy).

Nieaudytowany skonsolidowany zysk EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) spadł w I kwartale do 0,33 mln euro z około 2 mln euro rok wcześniej. Zysk operacyjny (EBIT) spadł z 0,53 mln euro w I kwartale 2022 do -1,57 mln euro kwartale 2023.

Photon Energy wyjaśnia, że na spadek wyników wpływ miał wyższy udział przychodów ze sprzedaży komponentów, który charakteryzuje się niższą marżą, koszty transakcyjne związane z przejęciem Lerty oraz rosnące koszty zatrudnienia związane z rozwojem działalności. Spółka podała także m.in., że ogólne koszty odsetkowe wzrosły o 16,4 proc. do -2,47 mln euro w I kwartale 2023.

W efekcie grupa Photon Energy w I kwartale 2023 odnotowała stratę netto w wysokości 4,17 mln euro wobec 1,49 mln euro straty netto w I kwartale 2022.