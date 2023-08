Photon Energy, spółka z sektora fotowoltaiki notowana na warszawskiej Giełdzie, w pierwszej połowie 2023 roku zanotowała stratę netto w wysokości 7,445 mln euro. Firma zmniejszyła prognozy dotyczące przychodów w całym 2023 roku ze 150 mln euro do 110 mln euro.

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2023 r. spółka Photon Energy odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 40,231 mln euro (wzrost o 24,3 proc. r/r) w porównaniu do 32,367 mln euro rok wcześniej, dzięki rosnącym przychodom z rynku mocy, handlu komponentami fotowoltaicznymi i usług inżynieryjnych.

Przychody z wytwarzania energii elektrycznej wyniosły 11,344 mln euro, co oznacza spadek o 28,7 proc. rok do roku, głównie ze względu na niższe uzyskane ceny energii elektrycznej i niekorzystne warunki pogodowe.

Spadek przychodów z wytwarzania energii elektrycznej został skompensowany przez wzrost przychodów z innych segmentów, które wyniosły łącznie 28,887 mln euro, co stanowi wzrost o 75,6 proc. rok do roku.

Wzrost ten wynikał głównie z dodatkowych przychodów z rynku mocy (DSR), jak również z handlu energią elektryczną. Wzrost odnotowano również w innych segmentach, w tym w handlu komponentami fotowoltaicznymi, usług inżynieryjnych (EPC) oraz segmencie Operations & Maintenance.

Nieaudytowana skonsolidowana EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) spadła do 2,833 mln euro w porównaniu z 10,142 mln euro rok wcześniej, co oznacza spadek o 72,1 proc. rok do roku.

EBIT (zysk operacyjny) spadł z 5,169 mln euro w pierwszym półroczu 2022 r. do - 1,469 mln euro w pierwszym półroczu 2023 r.

- Negatywny wpływ na rentowność operacyjną spółki miał niższy udział przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z własnych instalacji, pogorszenie marż w handlu komponentami fotowoltaicznymi, rosnące zatrudnienie (prawie dwukrotny wzrost rok do roku), a także inne koszty związane z rozwojem biznesu oraz działalnością badawczo-rozwojową - tłumaczy Photon Energy.

Jak dodano, negatywny wpływ na wynik netto miały koszty odsetkowe, które wzrosły do 5,472 mln euro w pierwszym półroczu 2023 r., czyli o 27,5 proc. w ujęciu rocznym, co wynikało ze zwiększonych kosztów odsetek od finansowania bankowego w wyniku refinansowania portfolio czeskich i rumuńskich IPP (niezależnych producentów energii) spółki.

Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 7,445 mln euro w porównaniu do zysku netto w wysokości 0,539 mln euro w pierwszym półroczu 2022 r.

Na podstawie wyników półrocznych zarząd spółki postanowił zrewidować swoje całoroczne prognozy i obniżyć szacunki skonsolidowanych przychodów na 2023 r. do 110,0 mln euro ze 150,0 mln euro ogłoszonych wcześniej w tym roku.

Obecne szacunki przychodów w 2023 r. w porównaniu do skonsolidowanych przychodów za 2022 r. w wysokości 95,1 mln euro przekładają się na oczekiwany wzrost o 15,6 proc. rok do roku.

Jednocześnie zrewidowane zostały oczekiwania dotyczące wyniku EBITDA z 29,0 mln euro ogłoszonych wcześniej w tym roku do 10,0 mln euro, co oznacza spadek o 58,9 proc. rok do roku.

- Mimo że dynamiczna sytuacja na rynku oznacza, że rok 2023 będzie bardzo wymagający, z kilkoma negatywnymi trendami jednocześnie wpływającymi na nasze wyniki finansowe, spodziewamy się utrzymania tempa wzrostu, dzięki połączeniu dotychczasowej działalności grupy z usługami Demand Side Response oraz handlem energią elektryczną - komentuje Georg Hotar, prezes Photon Energy Group.

Kolejne inwestycje fotowoltaiczne w toku. Głównie w Rumunii i Australii

W pierwszym półroczu 2023 r. grupa Photon Energy ukończyła i podłączyła do sieci swoje pierwsze rumuńskie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 22,1 MWp. Dodatkowe 10,2 MWp zostanie podłączonych do sieci w trzecim kwartale 2023 r., co zwiększy moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych do ponad 123 MWp, co oznacza wzrost o 34,0 proc. od początku roku.

Spółka rozpoczęła prace budowlane nad nowymi elektrowniami w Rumunii o łącznej mocy 20,1 MWp, które mają zostać ukończone do końca 2023 r. Prace budowlane nad kolejnymi 18,5 MWp, które osiągnęły etap gotowości do budowy, mają rozpocząć się w czwartym kwartale 2023 r. zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Operatorami Systemu Dystrybucji (OSD).

Ukończono realizację projektów fotowoltaicznych (EPC) dla klientów komercyjnych i przemysłowych w Australii. Spółka odnotowała wzrost przychodów z projektowania i realizacji (EPC) instalacji fotowoltaicznych, ponieważ w pierwszym półroczu 2023 r. zakończone zostały projekty o wartości 3,2 mln euro. Trwają prace nad kolejnymi projektami, które mają zostać ukończone w drugiej połowie 2023 r., co przyniesie dodatkowe 5,4 mln euro przychodów.

Spółka odnotowała przyrost liczby klientów, którym świadczy usługi O&M (Operations & Maintenance), dodając w pierwszym półroczu 2023 r. do swojego portfela O&M instalacje o mocy 158 MWp.