Fotowoltaiczny boom w Polsce trwa

Moc mikroinstalacji PV w Polsce przekroczyła 5 000 MW.

Wg ARE na koniec października 2021 r. wyniosła blisko 5 087 MW. Wzrosła też liczba prosumentów do 744 164 👍

Wartość wszystkich inst. PV to 6 687,5 MW, a moc zainstalowana całego OZE w PL🇵🇱, to już blisko 15,7 GW. pic.twitter.com/pn2nUajrfb