Fotowoltaika batem na ceny energii. Raport

Przyspieszenie rozwoju energetyki słonecznej w celu wypchnięcia z tzw. merit order (uszeregowanie źródeł wytwórczych pod względem kosztów) najstarszych energetycznych bloków węglowych, co ma spowodować obniżenie hurtowej ceny energii elektrycznej - to m.in. postuluje raport „Jak osiągnąć konkurencyjne ceny energii przy wychodzeniu z kryzysu do 2023 roku?”, który powstał na zlecenie Fundacji Przyjazny Kraj.

- Ważne jest to, żeby „wypchnąć” z merit order stare bloki węglowe - czytamy w raporcie.A gdzie powinna zostać skierowania interwencja i jaką przybrać postać?Raport wskazuje, że elektrownie wiatrowe i słoneczne charakteryzują się krótkookresowym kosztem krańcowym bliskim zero i przez to mają bardzo silny wpływ na tzw. merit order, a analizy zawarte w raporcie wskazują, że hurtowe ceny energii są średnio wyższe od bazowych w godzinach szczytu i w okresie letnim niż zimowym. W związku z tym, zdaniem autora, interwencja mająca na celu ogólny spadek cen energii powinna być skierowana właśnie w te przedziały czasowe.- I tutaj znowu wracamy do elektrowni słonecznych, które ze swej natury pracują wyłącznie w dzień, od wschodu do zachodu słońca, co wpisuje się w przedział czasowy między 8.00 a 22.00, oraz w okresie letnim. Dlatego rozwój tej technologii jest kluczowy dla obniżenia cen - stwierdza w raporcie Jan Rączka.Inna niż przyspieszenie rozwoju fotowoltaiki rekomendacja zawarta w omawianym raporcie to wskazanie w polityce energetycznej Polski rozwoju lądowej energetyki wiatrowej jako priorytetu, zakładającego podwojenie mocy w tym sektorze do roku 2030, czyli do min. 12 GW.Kolejne rekomendacje to m.in. zwiększenie elastyczności KSE poprzez rozwój energetyki gazowej i zastąpienie nią najstarszych bloków na węgiel kamienny oraz na węgiel brunatny do roku 2030 i reforma systemu białych certyfikatów, a w tym cyfryzacja procesu jego obsługi.