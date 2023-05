Fotowoltaika będzie coraz częściej odłączana od systemu

Im większa będzie moc zainstalowana źródeł odnawialnych, tym częściej PSE będą wyłączały te źródła w przypadku dużej produkcji i małego zużycia energii. Operatorowi łatwiej wyłączyć źródło OZE niż np. blok węglowy - mówi WNP.PL Dariusz Bliźniak, wiceprezes Respect Energy.

W kwietniu 2023 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poleciły redukcję generacji w źródłach odnawialnych z powodu wysokiej produkcji i niskiego zapotrzebowania na energię.

Im większa będzie moc zainstalowana źródeł odnawialnych, tym częściej będzie się zdarzać wyłączanie tych instalacji, ponieważ system nie będzie mógł przyjąć ich produkcji, bowiem nie będzie popytu na energię.

Nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych można wykorzystać np. do produkcji wodoru. Takie inwestycje powinny być już planowane na etapie przygotowywania inwestycji w źródło odnawialne.

W Polsce coraz popularniejsze są umowy Power Purchase Agreement (PPA), polegające na bezpośrednim zakupie przez odbiorcę końcowego energii elektrycznej od wytwórcy z odnawialnych źródeł energii.

- Istota umów PPA jest taka, że z jednej strony mamy wytwórcę energii, a z drugiej strony mamy odbiorcę końcowego. Staramy się dopasować profil wytwórcy do profilu odbiorcy końcowego - mówi WNP.PL Dariusz Bliźniak, wiceprezes Respect Energy.

W umowach PPA rozbieżności i odchyły powinny być jak najmniejsze

Jak tłumaczy, istotą tej umowy jest dopasowanie bilansu energetycznego produkcji do konsumpcji.

- Oczywiście, zawsze w praktyce występują jakieś rozbieżności i odchyły od planów. Jeśli wahania są po stronie wytwórcy, to jeśli jest to źródło OZE, związane są często z warunkami pogodowymi, a jeśli dochodzi do tego po stronie odbiorcy, to jest to wynik różnych technologicznych uwarunkowań. Przy zawieraniu takiej umowy bardzo ważne jest zwracanie uwagi na profile, żeby te rozbieżności były niewielkie - tłumaczy Dariusz Bliźniak.

Podkreśla, że przy tego typu umowach konieczne jest funkcjonowanie spółki obrotu jako elementu spinającego i gwarantującego wykonanie całości umowy.

- Jeżeli mamy w naszym portfelu duży wolumen wytwórców, a po drugiej stronie duży wolumen odbiorców końcowych, to bilansowanie odbywa się na naszym portfelu, a nie na poszczególnych kontraktach. W związku z tym jest to o wiele łatwiejsze do dopasowania w dłuższym okresie czasu niż bilansowanie na poszczególnych kontraktach. Dzięki temu jest to możliwe do ogarnięcia w sposób zapewniający stabilność dostaw i stabilność odbiorów - dodaje Dariusz Bliźniak.

Przypomina, że można także skorzystać z rynku bilansującego w przypadku, gdyby pojawiły się jakieś okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej przy planowaniu kontraktowym, kiedy może pojawić się nadwyżka albo niedobór energii.

Czy w Polsce powinno się wprowadzić ujemne ceny energii?

- Takie sytuacje będą się powtarzać. Im bardziej dynamiczny będzie rozwój instalacji fotowoltaicznych i im większa będzie ich moc zainstalowana, tym częściej będzie się zdarzać wyłączanie tych instalacji, ponieważ system nie będzie mógł przyjąć ich produkcji, gdyż nie będzie popytu. Te zdarzenia będą bardzo częste i będą dotykać wszystkich w sektorze OZE. Oczywiście lepszym rozwiązaniem niż częste odłączanie instalacji byłoby wprowadzenie cen ujemnych, wtedy dałoby się bardziej rynkowo zarządzać przepływami energii - ocenia Dariusz Bliźniak.

Jak mówi, nie rozumie strachu przed wprowadzeniem cen ujemnych w Polsce.

- To jest mechanizm rynkowy uwzględniający podaż i popyt. Dopiero w ostateczności, kiedy już system nie będzie mógł przyjmować energii z nadpodaży, można wyłączać źródła wytwórcze - podpowiada Dariusz Bliźniak.

Podkreśla, że wyłączanie źródeł OZE będzie się zdarzać o wiele częściej, ponieważ można je bardzo łatwo wyłączyć i włączyć.

- Włączenie i wyłączenie źródła OZE to niemal naciśnięcie odpowiedniego guzika na blacie sterującym. Można to zrobić nawet w telefonie, jeśli ktoś ma tak poustawiane zarządzanie tymi źródłami. Dla operatora jest to łatwiejsze niż wyłączanie bloków węglowych lub jakichkolwiek innych skomplikowanych źródeł wytwórczych - wyjaśnia Dariusz Bliźniak.

Wodór lekiem na nadprodukcję energii z OZE. Ale trzeba się do tego dobrze przygotować

Zdaniem części ekspertów nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych można wykorzystać np. do produkcji wodoru.

- To może być ratunkiem, ale tylko pod warunkiem, że od razu musiałoby być uwzględnione przy planowaniu inwestycji w samo źródło wytwarzania. Najprawdopodobniej przy tak dynamicznej zmianie warunków pogodowych w Polsce, gdzie wydłuża się okres pracy instalacji fotowoltaicznych, a w ślad za tym rośnie produkcja, będziemy mieć permanentną nadprodukcję energii z OZE. I ona będzie musiała podlegać zagospodarowaniu - zaznacza Dariusz Bliźniak.

Jego zdaniem dzisiaj trzeba planować wykorzystanie nadwyżek energii do produkcji wodoru oraz do magazynowania w magazynach energii.

- Oba kierunki są dzisiaj bardzo realne, ponieważ pozwalają w pełni zarządzić nadprodukcją energii, jest tylko pytanie, która z tych technologii będzie się szybciej rozwijać - podsumowuje Dariusz Bliźniak.