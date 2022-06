Fotowoltaika i energetyka wiatrowa mają jeden wspólny problem

Póki co mamy dużo pracy ( na rynku lądowej energetyki wiatrowej -red.), kończymy budowę projektów farm wiatrowych , które jeszcze uzyskały pozwolenia na budowę przed 2016 rokiem, czyli przed wprowadzeniem ustawy 10H (...) . Ale w sytuacji gdy nie mamy cały czas liberalizacji ustawy 10H nastąpi pewna luka - ocenia Piotr Gutowski, wiceprezes zarządu Onde. Z kolei na rynku fotowoltaiki, jego zdaniem, "wydaje się, że perspektywa na najbliższe lata jest bardzo dobra".

Piotr Gutowski, wiceprezes zarządu Onde mówi, jak z punktu widzenia budowlanej firmy wykonawczej, jaką jest właśnie Onde, wygląda sytuacja na rynku lądowej energetyki wiatrowej.

Nadzieja w liberalizacji ustawy 10H

- Póki co mamy dużo pracy, kończymy budowę projektów farm wiatrowych , które jeszcze uzyskały pozwolenia na budowę przed 2016 rokiem, czyli przed wprowadzeniem ustawy 10H (...) ale w sytuacji gdy nie mamy cały czas liberalizacji ustawy 10H nastąpi pewna luka - wyjaśnia Piotr Gutowski.

Wskazuje, że po realizacji projektów farm wiatrowych (nazwijmy je sprzed ustawy 10H), rynek wykonawczy będzie musiał czekać na nowe projekty lądowych farm wiatrowych, które pojawią się w efekcie zapowiadanej liberalizacji ustawy 10H.

- Niektórzy deweloperzy już się szykują pod tą nową ustawę. Mają już nawet warunki przyłączenia pod tą zliberalizowaną ustawę i twierdzą, że w ciągu dwóch lat będą gotowi z pierwszymi projektami i pierwszymi pozwoleniami na budowę. To jest optymistyczna wersja i to by znaczyło, że luka nie będzie zbyt duża. Oczywiście, typowy proces dewelopmentu w lądowej energetyce wiatrowej trwa 5-7 lat więc większość tych projektów nie powstanie tak szybko - zaznacza Piotr Gutowski.

Fotowoltaika pewniejszym rynkiem

Obecnie, jak się wydaje, z punktu widzenia wykonawców, na rynku fotowoltaiki sytuacja jest lepsza niż na rynku lądowych farm wiatrowych.

- Myślę, że teraz znajdujemy się w boomie budowy farm fotowoltaicznych. Także wielkoskalowe projekty farm fotowoltaicznych są teraz realizowane. (...) I tutaj wydaje się, że perspektywa na najbliższe lata jest bardzo dobra ponieważ wydanych warunków przyłączenia – tym można to zmierzyć - jest ponad 6 GW. Wydaje się, że tutaj będzie co robić - mówi Piotr Gutowski.

- Oczywiście development farm fotowoltaicznych też ma swoje problemy. One akurat są zbieżne z "wiatrem", bo chodzi głównie o warunki przyłączenia - dodaje Piotr Gutowski.

W dalszej części rozmowy Piotr Gutowski oceniając, że "dzisiaj nie jest tak źle, jak w 2016 roku ponieważ mamy wielkoskalowe, duże farmy fotowoltaiczne" mówi o dywersyfikacji działalności firmy, a w tym m.in. o szansach jakie stwarza program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, czy budowany przez firmę własny portfel projektów OZE.