Fotowoltaika już nie potrzebuje wsparcia

Na rynku fotowoltaiki obecnie trwa wielki boom. W tej chwili w kraju pracuje ok. 200 tys. instalacji fotowoltaicznych a mamy w Polsce ok. dwóch milionów dachów, których kształt, ułożenie i pochylenie sprawiają, że można na nich montować na nich instalacje fotowoltaiczne - mówi WNP.PL Mirosław Bieliński, prezes Stilo Energy.

- Nie ma takiego rynku. Słyszymy jedynie o instalacjach testowych, eksperymentalnych. W Stilo Energy również rozmawiamy z potencjalnymi dostawcami instalacji magazynowania energii, ale dzisiaj jest spotyka się to z ogromną barierą ekonomiczną. To są instalacje, które dzisiaj nie są ekonomiczne.Oprócz tego warto wskazać barierę techniczną. Aby taki magazyn energii był efektywny, to musi być jednocześnie on grid i off grid i najlepiej, żeby w ogóle go nie wiązać z instalacją fotowoltaiczną. Magazyn powinien móc pracować autonomicznie. Jeżeli będzie mógł wykorzystać prąd z fotowoltaiki to świetnie, ale to nie powinien być warunek niezbędny.- Doświadczenia z przebiegu programu Mój Prąd pokazują, że im prostszy system i prostsze kryteria tym lepiej, więc program wsparcia dla magazynowania energii powinien działać na podobnej zasadzie jak Mój Prąd. Powinien zostać określony jakiś przedział pojemności magazynu i jedna kwota, taka sama dla wszystkich. Sam fakt, że taki program się pojawi, a w ślad za nim pojawią się pierwsze konsumenckie magazyny energii będzie dużym wydarzeniem, które doprowadzi do dużych zmian na rynku energii.- Obserwujemy, co się dzieje, rozmawiamy z potencjalnymi dostawcami. Gdy ekonomika się poprawi, czyli, gdy pojawi się nowa forma programu Mój Prąd, będziemy oferować takie rozwiązanie.