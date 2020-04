Fotowoltaika ma szanse oprzeć się pandemii, jeśli podejmiemy właściwe decyzje

Wyzwaniem jest, żebyśmy poprzez walkę z pandemią nie zaszkodzili zbytnio gospodarce, a w przypadku branży PV - cyklom inwestycyjnym. Fotowoltaika to sektor, który ma szanse oprzeć się pandemii. Realizacja inwestycji nie wymaga wielkich zespołów ludzkich, miejsca inwestycji są dosyć odosobnione, a po uruchomieniu elektrownie PV pracują niemal bezobsługowo - mówi Tomasz Sęk, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.

- Dotarły do nas informacje o wstrzymaniu przez OSD odbiorów kilkunastu już zbudowanych elektrowni PV o mocy do 1 MW każda. Normalnie taki proces umożliwiający ostatecznie wpuszczenie energii do sieci i rozpoczęcie produkcji odbywa się podczas wizyty 1-2 techników OSD na placu budowy i trwa kilka godzin. Zatrzymanie odbiorów oznacza, że inwestycje już zakończone zawisły w próżni...Nie do końca rozumiemy postępowanie OSD i liczymy, że się zmieni. Trudno mi sobie wyobrazić teraz miejsca mniej ryzykowne do pracy niż elektrownie PV - pośrodku pól, z dala od ludzkich siedzib. Jeśli zatrzymamy i takie inwestycje, to naprawdę gospodarka stanie...Mam nadzieję, że wstrzymanie odbiorów elektrowni PV przez OSD jest chwilowe, a to, co się stało - do nadrobienia. Wierzymy, że OSD odpowiedzą pozytywnie na naszą prośbę o niewstrzymywanie prac odbiorczych.- Nie znamy dokładnie motywacji OSD, ale oczywiście należy przypuszczać, że chodzi o ochronę zdrowia pracowników. Tyle że - jak już powiedziałem - nie ma dziś chyba bezpieczniejszych miejsc pracy niż elektrownie wśród pól. Potrzebna jest nam dzisiaj solidarność w działaniu, bo inaczej wszystkie inwestycje staną...- To problem systemowy. Mechanizm koncesjonowania źródeł wytwórczych stworzono pod duże elektrownie i w czasach, kiedy w ogóle mało elektrowni powstawało. Teraz URE musi sobie radzić z kilkuset wnioskami rocznie w przypadku samej PV! Ze względu na konstrukcję systemu aukcyjnego buduje się bowiem głównie takie elektrownie o mocy do 1 MW.Gwałtowny wzrost liczby wniosków o koncesje na wytwarzanie energii siłą rzeczy spowodował, według naszych obserwacji, opóźnienie w ich wydawaniu - i to bez związku z epidemią. System koncesjonowania małych źródeł, o mocy do 1 MW, powinien zostać uproszczony.- Zwróciliśmy się do pełnomocnika rządu ds. OZE , żeby - m.in. w związku ze zmianą trybu prac wielu urzędów, nie tylko URE - w przypadku odnawialnych źródeł energii o mocy do 1 MW budowanych w systemie aukcyjnym zmienić przepisy: uchylić obowiązek uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i zastąpić go wpisem takich źródeł do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez prezesa URE.Chodzi o to, by umożliwić instalacjom OZE o mocy do 1 MW budowanym w systemie aukcyjnym korzystanie z takiego uproszczonego trybu zyskiwania prawa do wytwarzania energii, jakie mają obecnie instalacje o mocy do 0,5 MW. To uzasadnione, gdyż instalacje OZE biorące udział w aukcji przechodzą proces prekwalifikacji, w tym pod kątem technicznym, są wystandaryzowane - i dlatego w proponowanej zmianie nie widzimy zagrożeń dla stabilnej pracy KSE.- Od pana ministra Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. OZE, otrzymaliśmy dobre informacje: został przygotowany projekt regulacji, którego celem jest uchylenie obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach o mocy nie większej niż 1 MW. Pan minister dodał też, że podczas prac nad kolejnym pakietem antykryzysowym rekomendował ten projekt do wdrożenia.Mamy zatem uzasadnioną nadzieję, że rezygnacja z koncesjonowania źródeł OZE o mocy do 1 MW wkrótce stanie się faktem. To byłby, moim zdaniem, krok tej samej wagi, jak przedłużenie czasu na sprzedaż pierwszej energii. W obecnej sytuacji stanowiłby bardzo dużą pomoc dla inwestorów. Proces koncesyjny trwa przecież do 6 miesięcy i zawsze należał do najbardziej ryzykownych etapów realizacji inwestycji.- Projekty PV, które wygrały aukcje w 2019 roku, również będą wcielane w życie. Nie ma problemów z zakupem podzespołów do elektrowni i widzimy, że - przynajmniej na razie - banki nadal są chętne do finansowania budowy elektrowni słonecznych. Ale zmiany redukujące ryzyka systemowe, jak przedłużenie czasu na sprzedaż pierwszej energii, są bardzo cenne.Właśnie teraz, czyli podczas pandemii, podejmujemy decyzje, które zaowocują uruchamianiem elektrowni PV w przyszłym roku. Wyzwaniem jest, żebyśmy poprzez walkę z pandemią nie zaszkodzili zbytnio gospodarce, a w przypadku branży PV - cyklom inwestycyjnym. Fotowoltaika to sektor, który ma szanse oprzeć się pandemii. Realizacja inwestycji nie wymaga wielkich zespołów ludzkich, miejsca inwestycji są dosyć odosobnione, a po uruchomieniu elektrownie PV pracują niemal bezobsługowe.