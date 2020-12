Fotowoltaika. Megafarmy PV nie powinny w Polsce powstawać

- Uważamy, że megafarmy PV nie powinny powstawać w Polsce, a w szczególności nie powinny być objęte systemem aukcyjnym, jak w Niemczech czy Francji. W przypadku małych projektów, tzw. local content, udział krajowych firm jest bowiem nieporównywalnie większy niż w przypadku megaprojektów. Uważam, że w Polsce na potrzeby rynku PV jesteśmy w stanie robić wszystko konkurencyjnie - poza panelami dla dużych instalacji - mówi Przemysław Pięta, prezes zarządu R.Power

W Niemczech - na najbardziej rozwiniętym rynku PV na świecie - wyłącznie projekty do 20 MWp mogą uczestniczyć w aukcji (do niedawna było to niespełna 10 MWp). Dzięki temu rozwinęło się bardzo dużo firm, które teraz z powodzeniem uczestniczą w rewolucji słonecznej na całym świecie.Jeżeli regulator danego państwa chce wykorzystać koniunkturę branży w swoim kraju do rozwoju całej gałęzi gospodarki, powinien w sposób zaplanowany doprowadzić do sytuacji, by jak najwięcej firm wygrywało aukcje i żeby były to firmy lokalne.Ograniczenie wielkości projektów, które mogą przystępować do aukcji, i zepchnięcie megaprojektów na rynek PPA jest na pewno jednym z potencjalnych mechanizmów.- W przypadku małych projektów, tzw. local content, udział krajowych firm jest nieporównywalnie większy niż w przypadku megaprojektów. W małych projektach lokalni deweloperzy, wykonawcy i dostawcy usług są dużo bardziej konkurencyjni niż zagraniczni.Według wyliczeń Polskiego Stowarzyszenia Energii Słonecznej udział wartości dodanej polskich firm przy realizacji mniejszych projektów fotowoltaicznych wynosi aż 72 proc. To 4-krotnie więcej niż w przypadku elektrowni fotowoltaicznych o wielkości powyżej 20 MWp.- Z jednej strony nie jesteśmy tym specjalnie zainteresowani, mamy mocno zdywersyfikowany portfel projektów. Ale z punktu widzenia interesu polskiej gospodarki korzystne byłoby, by rynek fotowoltaiczny w Polsce - przynajmniej w fazie inkubacji, a teraz właśnie jesteśmy w takim okresie - był w jakiś sposób chroniony.Taką ochronę może dać ograniczenie mocy projektów dopuszczanych do aukcji. Wydaje się, że dobrym przykładem pozostają Niemcy. Tamtejsze firmy wykonawcze, inwestycyjne czy deweloperskie należą teraz do największych w Europie, a Niemcy to rynek, gdzie przez ponad 10 lat nie powstawały megaprojekty PV, bo zabijają one lokalny rynek wykonawczy.Dużych deweloperów, którzy obstawiają jakiś rynek, zasadniczo nie interesuje, czy będzie on istniał w długim terminie. Ich zajmuje wygrana w jednej czy drugiej aukcji i budowa projektu, a nie los lokalnych deweloperów czy firm wykonawczych. W większości przypadków potentaci skorzystają z usług swojego generalnego wykonawcy, dostawcy konstrukcji i zagranicznego dostawcy usług O&M. Tymczasem dużo mniejsze projekty to po prostu mnóstwo roboty dla wielu lokalnych firm.- Nie wydaje mi się, żeby rynki włoski czy portugalski można było traktować jako wzorcowe dla Polski. Włochy to raczej przykład, jak nie rozwijać fotowoltaiki, bo tam - ze względu na regulacje - rynek PV jeszcze siedem lat temu bił rekordy nowych mocy, a następnie był bliski zera i ograniczał się w zasadzie do mikroinstalacji.Powinniśmy wzorować się na rynkach PV, które rosną w sposób stały, niezakłócony, bez nagłych wzlotów i załamań, co daje stałe zamówienia firmom projektowym i wykonawczym. Należy zatem patrzeć na rynek niemiecki czy francuski, bo to jedyne rynki w UE, które od dekady w sposób stały dostarczają nową moc w fotowoltaice.- W Polsce możliwe jest budowanie efektywnych kosztowo farm PV bez jakiegokolwiek wsparcia, ale gdybyśmy poszli w tę stronę, to powstawałoby niewiele instalacji. Musiałyby spełniać tak wiele warunków, że właściwie do realizacji nadawałyby się tylko projekty perfekcyjne, a takich nie da się wiele uruchomić.Jeśli chcemy osiągnąć istotną skalę rozwoju PV w Polsce, to system aukcyjny jest nadal potrzebny.- Moim zdaniem w przypadku farm PV system aukcyjny pełni głównie rolę systemu gwarancyjnego, ale to właśnie powoduje, że jest bardzo istotny. Projekty aukcyjne, czyli z gwarancją ceny sprzedaży energii, są dużo łatwiejsze do sfinansowania niż projekty bez gwarancji. Bez systemu aukcyjnego skala rozwoju farm PV w Polsce byłaby wielokrotnie mniejsza niż jest obecnie. Możliwości finansowania takich projektów bez wsparcia są ograniczone.Jeśli nie byłoby aukcyjnego wsparcia, to farmy PV byłyby budowane przeważnie na fundamencie umów PPA, czyli bezpośrednich umów między inwestorami oraz odbiorcami energii. Wówczas byłyby to duże projekty zagraniczne. W segmencie dużych farm PV polskie firmy są mniej konkurencyjne od tych zza granicy, bo mają mniejszy dostęp do znacznie tańszego finansowania.- Największą szansą polskiego przemysłu PV, jeśli chodzi o panele PV, jest wyspecjalizowana produkcja, czyli na przykład fotowoltaika zintegrowana z budownictwem (co robią na przykład firmy ML System czy SunRoof). Oceniam, że krajowy przemysł ma też duże szanse na rozwój w produkcji paneli na potrzeby mikroinstalacji i konstrukcji do montażu paneli.Poza tym otwierają się nowe możliwości. Na coraz większą skalę będą budowane naziemne farmy PV z trackerami, czyli z systemem nadążnym. Na razie nie ma w Polsce producenta trackerów. Uważam, że w Polsce na potrzeby rynku PV jesteśmy w stanie robić wszystko konkurencyjnie - poza panelami dla dużych instalacji.- Przede wszystkim w masowej produkcji paneli PV na potrzeby dużych farm naziemnych. Nie osiągną takiej skali i - w efekcie - tak niskich kosztów jednostkowych jak firmy azjatyckie, głównie chińskie.- W Azji, a nawet gdybyśmy chcieli kupować panele PV produkowane w Polsce i byłyby równie atrakcyjne cenowo jak azjatyckie, to prawdopodobnie nie moglibyśmy tego robić.Aby uzyskać bankowe finansowanie naszych projektów, musimy kupować panele PV z tzw. listy Tier 1, którą robi Bloomberg. Nie ma na niej żadnego polskiego producenta - i pewnie szybko się na niej nie znajdzie. Zarazem z punktu widzenia rozwoju krajowego przemysłu PV koncentrowanie się na panelach nie ma sensu.- Obecnie panele PV to tylko około 25 proc. wartości całego projektu naziemnej farmy PV. Pozostałe elementy, czyli konstrukcje wsporne, stacje elektroenergetyczne, systemy ochrony, praca itd. są razem droższe niż panele.Jeśli do tego dodamy koszty dewelopmentu, dokumentacji i finansowania, to okazuje się, że panele PV w kosztach budowy farmy PV nie są aż tak ważne, jak się wydaje.Z punktu widzenia interesów krajowej gospodarki ważniejsze jest, by zatrzymać w Polsce pieniądze wydawane na inne elementy projektów farm PV niż panele, bo to około 75 proc. kosztów projektu farmy.- W przypadku rozwoju PV tak naprawdę występują dwa główne problemy - dostępność terenów i możliwości przyłączenia elektrowni do sieci energetycznych. W Polsce nie ma kłopotów trudności z dostępnością do ziemi, przemysłowej czy rolnej, więc zasadniczo jedyną barierą rozwoju PV pozostają możliwości przyłączania instalacji PV do sieci.Mieliśmy problemy z przyłączeniami farm PV trzy czy cztery lata temu i mamy je teraz, ale nie widzimy drastycznego pogorszenia wskaźnika liczby odmów w stosunku do wniosków o wydanie warunków przyłączenia. Zawsze takie odmowy się zdarzały; teraz jest ich liczbowo pewnie więcej niż dwa lata temu, bo wzrosło zainteresowanie PV.Nie demonizujemy tego zjawiska. Nie jest tak, że operatorzy sieci stoją w miejscu. Powstają nowe GPZ, sieci są modernizowane i w miejscach, gdzie przed laty nie widzieliśmy szans na inwestycje, powstają możliwości przyłączeniowe. Sytuacja jest dynamiczna i na pewno nie gorsza niż w innych krajach Unii.- Przyspieszyła rozwój fotowoltaiki w Europie, bo inwestycje infrastrukturalne, a w tym w fotowoltaikę stały się narzędziem do walki z recesją.Wiele krajów europejskich, w tym Hiszpania i Włochy, potwierdziło w okresie pandemii aukcje fotowoltaiczne. Inne kraje, jak Francja i Polska, zapowiedziały przedłużenie działania systemów aukcyjnych.Oczywiście, zapowiedzi to jeszcze nie fakty, ale sądzę, że w polskim przypadku dojdzie do przedłużenia działania systemu aukcyjnego OZE. Widzimy dobrą wolę władz w tej sprawie.