Fotowoltaika na wysoki połysk. Boom będzie napędzać nowy rynek

Moc zainstalowana polskich instalacji fotowoltaicznych to już - według ostatnich danych - blisko 2,3 GW. Znaczenie energii ze Słońca, jak i całej energetyki odnawialnej, będzie rosnąć. Jednak do efektywnej eksploatacji paneli fotowoltaicznych konieczny jest ich właściwy serwis i utrzymanie.

Efektywny biznes

Rynek Słońcem napędzany

Zapewnił przy tym, że w zależności od zabrudzeń do czyszczenia są stosowane jedynie środki chemiczne dopuszczone przez producenta ogniw.- Dzięki temu mamy pewność, że nasze działania są zgodne z zapisami kart produktu. Najczęściej jednak, o ile instalacje nie są zlokalizowane w rejonach przemysłowych i na trasie migracji ptaków, stosujemy wyłącznie środki naturalne - wyjaśnił.- Jest to możliwe dzięki mobilnym instalacjom pozwalającym na szybką demineralizację wody i jej użycie pod określonym ciśnieniem. Dobór ciśnienia jest bardzo ważny - panele są dość wrażliwe na nacisk. Z tego względu stosujemy również specjalne karbonowe lance i szczotki - dodał.Dla większych instalacji przemysłowych, jeszcze na etapie ich projektowania, Impel System oferuje gotowe rozwiązania, polegające na opracowaniu systemu utrzymania farmy w czystości. W tym zakresie spółka współpracuje z producentami automatyki ze Stanów Zjednoczonych, Włoch i Izraela.W ocenie Grzegorza Smereki rynek usług związanych z czyszczeniem paneli nie jest jeszcze rozwinięty. Wynika to z wielu czynników, ale głównym jest wciąż stosunkowo niewielki udział energii słonecznej w strukturze pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, jak i sam niewielki udział OZE w całej energetyce.- Spodziewamy się rozwoju tego sektora dzięki malejącym kosztom inwestycji i szybszemu z niej zwrotowi oraz wciąż rosnącej świadomości ekologicznej. To co istotne z perspektywy naszego biznesu to fakt, że pełną moc i wydajność osiągają wyłącznie panele sprawne i wolne od zanieczyszczeń - ocenił wiceprezes.Głównym odbiorcą usług Impel System są obecnie właściciele dużych farm fotowoltaicznych. Sprzedaż energii jest ich działalnością podstawową, stąd oni są najbardziej zainteresowani efektywnością układu PV.- Wiele farm zlokalizowanych jest poza skupiskami ludzkimi, bez dostępu do wody lub w trudno dostępnym terenie. Nasza usługa nie wymaga dostępu do źródeł wody czy zewnętrznych źródeł prądu. Ponadto przy jej okazji możemy wykonać prace związane z utrzymaniem terenu, jak drogi dojazdowe czy koszenie trawy - wskazał Smereka.- Z takiego szerszego wachlarza usług często korzystają nasi klienci posiadający własne hale magazynowe lub inne obiekty wielkopowierzchniowe. Dla nich często oferujemy tą usługę jako zintegrowaną z utrzymaniem czystości terenu lub obiektu - wyjaśnił.Pytany o koszt usług związanych utrzymaniem czystości fotowoltaiki stwierdził natomiast, że jest on niewielki biorąc pod uwagę potencjalne zmniejszenie przychodów z odsprzedaży energii, a także niższą efektywność instalacji nie podlegającej czyszczeniu.- Dzięki wysokiej wydajności naszych mobilnych stacji czyszczących i specjalistom wykonującym usługę jesteśmy w stanie utrzymać każdą instalację w czystości, co przekłada się na maksymalny możliwy zysk wynikający z wolumenu rocznej produkcji energii i średniej ceny z kWh - powiedział wiceprezes.- Działamy w dość rozproszonej strukturze co pozwala nam na mocne ograniczenie kosztów jednostkowych i krótki czas reakcji na zapytania ze strony naszych klientów - dodał.Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii jest nieunikniony, stąd Grupa Impel postrzega ten segment energetyki jako bardzo perspektywiczny pod względem rozwoju swojej palety usług.- Większość instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest stosunkowo nowa. Z czasem potrzeba ich serwisowania będzie rosła. Ujawnią się też niestety przypadki, w których brak utrzymania czystości i niewłaściwe serwisowanie ma wpływ na szybsze zużycie paneli i większą awaryjność instalacji - wskazał Grzegorz Smereka.Często okazuje się również, że zalecenia producentów ogniw dotyczące dbałości o ich należyte utrzymanie nie współgrają z działaniami firm zajmujących się ich instalowaniem.- Takich sytuacji będzie więcej. Na dziś samodzielnie realizujemy usługi pozwalające na pełen serwis instalacji, czyli utrzymanie czystości oraz sprawności, jak i zdalny monitoring terenu farm. Wraz z rozwojem rynku będziemy poszerzali obszar naszych działań - podsumował wiceprezes Impel System.