Fotowoltaika "nowym królem" energetyki

Fotowoltaika została okrzyknięta "nowym królem" energetyki, co dostrzegają nie tylko koncerny energetyczne. - Fotowoltaika jest już najtańszym źródłem energii w historii. Efektywność kosztowa OZE stale rośnie, dlatego konsekwentnie rozwijamy segment energetyki w PKN Orlen oparty o czyste technologie - przekonuje Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Jak długo OZE pracuje?

Uruchomiony został Program Rozwoju Fotowoltaiki. W ramach pierwszego etapu przygotowywana jest dokumentacja dla sześciu projektów, a w rozpoznaniu jest kilka kolejnych lokalizacji.Do 2030 r. PKN Orlen planuje zainwestować łącznie 25 mld zł w projekty umożliwiające redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe.Koncern posiada 1 GW gazowych mocy wytwórczych oraz ponad 50 instalacji OZE o łącznej zainstalowanej mocy 450 MW.Bardzo ciekawy, a bardzo rzadko omawianym czynnikiem przy rozwoju różnych technologii odnawialnych jest średnioroczny współczynnik wykorzystania mocy, określający ilość energii produkowanej z danego źródła w ciągu roku.Z zestawienia opublikowanego w Polskim Programie Energetyki Jądrowej (PPEJ) wynika, że w przypadku źródeł słonecznych jest to tylko 10,6 proc. To najmniej z porównywanych źródeł. W przypadku morskich farm wiatrowych współczynnik ten wynosi 44,5 proc., a w przypadku farm lądowych to 35,4 proc.W przypadku elektrowni jądrowych PPEJ podaje 84,2 proc., elektrownie gazowe to 49 proc. a elektrownie na węgiel kamienny 62,8 proc. wykorzystania mocy.Innym wskaźnikiem działającym na korzyść energetyki jądrowej jest długość życia inwestycji. W przypadku elektrowni jądrowych PPEJ podaje okres 60 lat, choć Ministerstwo Klimatu mówi nawet o 80 i 100 latach działalności elektrowni jądrowej.To znacznie więcej niż w przypadku innych technologii. Dla elektrowni na węgiel kamienny przyjęto okres działania przez 40 lat, a dla elektrowni na gaz ziemny 30 lat. W przypadku morskich i lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaiki przyjęto 25 lat.