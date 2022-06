Fotowoltaika obawia się zmiany prawa. "Granica wskazana w projekcie jest bez sensu"

- W projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skierowanym do normalnych konsultacji publicznych krytykowany przez nas przepis zliberalizowano w ten sposób, że na podstawie WZ została dopuszczona lokalizacja farm PV na gruntach IV klasy. Niestety, projekt nadal przewiduje, że lokalizacja farm PV o mocy powyżej 1 MW ma być dopuszczalna tylko na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Projektowany przepis byłby nadal równie szkodliwy dla fotowoltaiki, jak reguła 10 H dla wiatraków - mówi Paweł Konieczny, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.

- Obecnie trwa dyskusja, gdzie ma przebiegać granica między lokalizacją farm PV na mocy warunków zabudowy a lokalizacją na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - mówi Paweł Konieczny, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.

- Zgodnie z rządowym projektem tą granicą ma być moc farmy w wysokości 1 MW i farmy większe miałyby być lokalizowane tylko na podstawie MPZP. Naszym zdaniem ta granica powinna zostać znacznie podniesiona - wskazuje Paweł Konieczny.

- Nie zmienia to faktu, że nadal uważamy, że najlepiej byłoby, aby przepisy dotyczące lokalizacji farm PV pozostawić bez zmian, nie wprowadzać obowiązku lokalizacji instalacji PV wyłącznie na podstawie MPZP - podkreśla nasz rozmówca.

Na etapie prekonsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym krytykowaliście państwo przepis blokujący możliwości lokalizowania farm PV o mocy ponad 1 MW na podstawie warunków zabudowy, oceniając, że zablokowałby albo co najmniej bardzo spowolnił rozwój branży. Co w tej sprawie przyniósł projekt ustawy skierowany już do normalnych konsultacji publicznych?

- Nasze działania - które wskazały na ryzyko zablokowania rozwoju fotowoltaiki poprzez zakaz możliwości lokalizowania farm PV na podstawie warunków zabudowy (WZ), z wyjątkiem wolnostojących farm słonecznych o mocy do 1,0 MW (jeśli ich lokalizacja jest na gruntach V i VI klasy) - częściowo okazały się skuteczne.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym skierowanym do normalnych konsultacji publicznych krytykowany przez nas zapis zliberalizowano w ten sposób, że na podstawie WZ została dopuszczona lokalizacja farm PV na gruntach IV klasy.

Niestety, projekt nadal przewiduje, że lokalizacja farm PV o mocy powyżej 1 MW ma być dopuszczalna tylko na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Projektowany przepis byłby nadal równie szkodliwy dla fotowoltaiki, jak reguła 10 H dla wiatraków.

Zasady lokalizacji ważniejsze niż się może wydawać

Aby wszystko było jasne: proszę przypomnieć, co zmienia w procesie inwestycyjnym projektowana zmiana sposobu lokalizacji farm PV.

- Chodzi o to, że ograniczenie możliwości lokalizacji farm PV o mocy ponad 1 MW tylko do MPZP spowodowałoby, że staranie się o wydanie warunków przyłączenia, co obecnie jest największym wyzwaniem dla całej branży, dla farm o mocy ponad 1 MW możliwe byłoby dopiero po 2-3 latach od wniosku o wpisanie farmy PV do MPZP...

To co najmniej bardzo zniechęcałoby do inwestycji w PV i zablokowało rozwój fotowoltaiki w Polsce w sektorze farm. Otrzymujemy wiele sygnałów, zwłaszcza od małych polskich firm, że w takim wypadku zrezygnują one z biznesu i będą zwalniały ludzi. Dokładnie tak samo działo się po wejściu w życie tzw. ustawy 10 H. Cała duża gałąź polskiej gospodarki padła...

Skoro krytykowany przepis po prekonsultacjach tylko częściowo zmodyfikowano (co wskazuje, że przepisy dotyczące lokalizacji farm PV raczej zostaną zmienione), to jakie są teraz państwa oczekiwania?

- Obecnie trwa dyskusja, gdzie ma przebiegać granica między lokalizacją farm PV na mocy warunków zabudowy a lokalizacją na podstawie MPZP. Zgodnie z rządowym projektem tą granicą ma być moc farmy w wysokości 1 MW i farmy większe miałyby być lokalizowane tylko na podstawie MPZP.

Naszym zdaniem ta granica powinna zostać znacznie podniesiona.

Do jakiego poziomu mocy i dlaczego?

- Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i konieczności dalszego utrzymania tempa wzrostu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym kraju, naszym zdaniem taką rozsądną granicą jest moc 15-20 MW. Wynika ona po części z powodów technicznych, ale przedkładają się też one na czynniki ekonomiczne.

Po pierwsze: to moc, którą można starać się przyłączyć do linii średniego napięcia, a przede wszystkim - bezpośrednio do głównego punktu zasilania (GPZ).

Po drugie: wbrew pierwszemu odczuciu wcale nie jest tak, że im większa farma, tym ekonomicznie jej realizacja staje się bardziej opłacalna.

"Sweet spoty" to projekty średnie o mocy około dziesięciu-kilkunastu MW, a później dopiero projekty bardzo duże, o mocy nawet powyżej 50 MW. Wynika to oczywiście z kosztów przyłączenia.

W przypadku tych wielkich farm, które potrzebują relatywnie dużo powierzchni, być może rzeczywiście pełny proces planistyczny ma pewne uzasadnienie. Ale w przypadku projektów średnich, które nie budzą żadnych kontrowersji społecznych, utrudnienie procesu rozwoju projektów – zwłaszcza w obecnej sytuacji – jest niezrozumiałe.

Uwagi do projektodawcy o przyłączeniach do sieci

Niezależnie od tego, na jakim poziomie mocy farmy PV czy napięcia sieci zostałaby ustalona granica umożliwiająca lokalizację farm PV na podstawie WZ, to ktoś byłby niezadowolony…

- Oczywiście, niezależnie od tego, gdzie zostanie postawiona granica dająca prawo lokalizacji farm PV na podstawie WZ, to jakaś grupa interesariuszy będzie niezadowolona... Ale - racjonalnie oceniając sytuację, że zmiany mogą zostać wprowadzone - uważamy, że należy zabiegać, aby na podstawie WZ można było lokalizować możliwie duże farmy PV.

Nie zmienia to faktu, że nadal uważamy, że najlepiej byłoby, aby przepisy dotyczące lokalizacji farm PV pozostawić bez zmian, nie wprowadzać obowiązku lokalizacji instalacji PV wyłącznie na podstawie MPZP.

Obecny stan prawny oceniamy jako dobry dla rozwoju farm PV w Polsce, ale jeśli – jak sądzimy, głównie dla ochrony gruntów rolnych – procedury planistyczne, a więc ostatecznie inwestycje w farmy PV, mają być utrudnione, to należy podnieść moc farm PV możliwych do lokalizowania na podstawie WZ.

Granica 1 MW wskazana w projekcie jest bez sensu... Nawet w prawie energetycznym instalacja o mocy 1 MW jest określana jako mała.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu trafił do normalnych konsultacji, a zatem musi mu towarzyszyć ocena skutków regulacji (OSR). Co OSR mówi o skutkach zmian zasad lokalizacji farm PV?

- Mimo że projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym grozi zablokowaniem rozwoju fotowoltaiki w Polsce w segmencie farm słonecznych, to w OSR projektu niestety nie ma ani słowa o skutkach zmian zasad lokalizacji farm PV dla rynku pracy, inwestycji czy polskiej energetyki...

Projektodawcy powinni wziąć pod uwagę, że obecnie szanse, że nowy projekt farmy PV dostanie warunki przyłączenia, są bardzo niskie i dlatego proces weryfikowania tej możliwości powinien być prosty, a projektują przepisy wydłużające oczekiwanie z 3-4 miesięcy (lokalizacja na podstawie WZ) do 2-3 lat (lokalizacja na podstawie MPZP) na samą możliwość ubiegania się o warunki przyłączenia do sieci.