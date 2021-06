Fotowoltaika poradzi sobie i bez upustów. "Potrzeba jest matką wynalazku"

Zlikwidowanie systemu upustów cenowych dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych nie zatrzyma rozwoju tego sektora - uważa ekspert banku Credit Agricole. Co prawda zwrot z inwestycji wydłuży się, ale oszczędność na rachunkach za energię elektryczną nadal będzie atrakcyjna dla inwestorów.

Zdaniem eksperta Credit Agricole Tomasza Kamińskiego decyzja rządu może przejściowo obniżyć tempo rozwoju tego sektora, jednak nie na długo.



Przypomnijmy - Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło w zeszłym tygodniu, że z początkiem 2022 r. planuje zmianę w zasadach rozliczania się prosumentów z dystrybutorami energii elektrycznej. Resort planuje, by prosumenci wchodzący na rynek po 2021 roku nie mogli korzystać z tzw. systemu upustów. Dzisiaj właściciele instalacji oddają do sieci niewykorzystaną przez siebie energię, a w innym terminie mogą odebrać do 80 proc oddanej nadwyżki, przy czym nic za to nie płacą.

Zgodnie z nowymi zasadami prosument będzie sprzedawał niewykorzystaną energię na rynku, a gdy zapotrzebowanie przewyższy moc wytwórczą jego instalacji, będzie musiał kupić brakującą ilość na komercyjnych zasadach. Według dzisiejszych realiów cena zakupu energii będzie wyższa od ceny sprzedaży nadwyżek. Takie rozwiązanie będzie mniej korzystne niż przepisy obowiązujące w tej chwili.

