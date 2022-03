Fotowoltaika pozostanie opłacalna, ale trzeba się przystosować do zmian

Nowe przepisy wchodzące w życie 1 kwietnia 2022 roku zmieniają rzeczywistość fotowoltaiczną dla nowych inwestycji. Do tej pory nadwyżki energii mogły być przekazywane do sieci energetycznych i odbierane w momencie, kiedy produkcja z instalacji fotowoltaicznych nie pokrywała lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. System „net-billing” zmienia dotychczasowe sposoby rozliczenia, co sprawi, że myślenie o opłacalności instalacji fotowoltaicznych przyjmuje nowy kierunek.

Net-billing jest systemem rozliczenia instalacji prosumenckich do 50 kilowatów.

Nadwyżki energii sprzedawane są przez spółki obrotu, z którymi klienci mają podpisane umowy. Pieniądze przekazywane są w formie depozytu do rozliczenia następnego rachunku za energię elektryczną.

Depozytem natomiast jest produkcja energii elektrycznej sprzedana na rynku dnia następnego, która rozliczana jest w miesiącu kolejnym. Wedle nowych przepisów można będzie odebrać 20 proc. nadwyżki depozytu na koniec okresu rozliczeniowego.

Ewolucja będzie postępować