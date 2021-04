Fotowoltaika rozwija się szybciej, niż zakładał rząd

Fotowoltaika w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W tym momencie Polska plasuje się na 4. miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznego przyrostu mocy z PV.

W PEP2040 przyjęto wzrost mocy z PV na poziomie 5,1 GW do 2030 r., jednak prawdopodobnie założenia energetyczne dla Polski będą aktualizowane.

Segmentem, który powinien rozwijać się symultanicznie z fotowoltaiką są magazyny energii elektrycznej.

Szacowane nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną wynoszą około 1,6 bln zł.

Sieci przesyłowe wyzwaniem

Największe wyzwania w tym momencie stają przed rynkiem elektroenergetycznym i sieciami. W przyjętym dokumencie przekazane zostały kluczowe projekty, w których uwzględnione są programy inwestycyjne m.in. w rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, ukierunkowanych na rozwój OZE.

- W przeciągu następnych kilkunastu lat sieci te muszą zostać doinwestowane bądź wprowadzane będą zmiany w sposobie ich działania. Przy takim przyroście mocy instalacji PV, wyzwaniem będzie przyjęcie energii elektrycznej produkowanej ze słońca i nie skonsumowanej przez klienta w czasie produkcji – ona wówczas trafia do zbilansowania do sieci, a później zgodnie z opustami wraca do klienta. Dzisiaj jest to 80 proc. energii, która wraca do klienta w przypadku mikroinstalacji do 10kWp – zarówno w kwestii instalacji konsumenckich, jak i domowych - mówi Agnieszka Tarasewicz, project manager i dyrektor wsparcia sprzedaży Alians OZE.



Zwraca uwagę, ze rozwój OZE, w tym fotowoltaiki, jest wspierany przez budżet unijny; 30 proc. dedykowanych środków UE ma wspierać działania klimatyczne w różnych obszarach. Nie bez znaczenia pozostają tutaj wzrosty cen energii elektrycznej, które wynikają m.in. z cen uprawnień do emisji CO2, zakładających 40-50 euro za tonę.

Przygotujmy 1,6 bln zł