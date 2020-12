Fotowoltaika: Sunday Energy rozpoczyna emisję akcji i planuje pozyskać do 4 mln zł

Sunday Energy, dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, 4 grudnia 2020 roku rozpoczął przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy emisji akcji skierowanej do większych inwestorów. Od 10 grudnia zapisy będą przyjmowane w II transzy na platformie Crowdconnect.pl. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków w łącznej wysokości do 4 mln zł, które będą przeznaczone na rozszerzenie oferty handlowej, ekspansję zagraniczną, budowę portfela farm fotowoltaicznych i innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC.

Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym, bazującym na imporcie i sprzedaży klientom hurtowym paneli fotowoltaicznych (PV) oraz innych komponentów (m.in. inwertery, pompy ciepła).

Spółka oferuje asortyment fotowoltaiczny także odbiorcom indywidualnym poprzez sklep e-commerce i rozwija projekty deweloperskie własnych farm fotowoltaicznych.

W drugim obszarze new business spółka chce rozwijać innowacyjne usługi dla rynku PV.