Fotowoltaika w 2023 roku będzie droższa

W 2023 roku koszt instalacji fotowoltaicznych może pójść w górę w związku z inflacją i następstwami wojny. Tak przewiduje nie tylko sama branża, ale również Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej fotowoltaika będzie w 2023 roku nadal dobrym sposobem na obniżenie rachunków za prąd - nawet biorąc pod uwagę wyższe ceny komponentów i instalacji.

Dużym wyzwaniem dla rozwoju fotowoltaiki jest i nadal będzie niedostateczne tempo rozbudowy sieci.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska - przy świadomości wyzwań panuje optymizm. - Szacujemy, że do 2025 r. moc zainstalowana w PV może osiągnąć nawet 15-17 GW, a w kolejnych latach ten wzrost będzie jeszcze wyższy - prognozuje Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. OZE

O wyzwania i szanse stojące przed branżą zapytaliśmy 3 duże spółki – Polenergię Fotowoltaikę, ML System i Columbus Energy, a także Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Kamil Sankowski, członek zarządu spółki Polenergia Fotowoltaika:

- Po pierwsze, ustawa przewidująca zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku spowodowała spowolnienie na rynku instalacji fotowoltaicznych do 50 kW. To spowolnienie dotyczy głównie mniejszych instalatorów, dla których fotowoltaika jest uzupełnieniem działalności. Polenergia Fotowoltaika cały czas się rozwija – wprowadzając do swojego portfolio produkty skracające czas zwrotu z inwestycji w elektrownię słoneczną, np. Polenergię 360, czyli mikroinstalację z gwarancją ceny prądu na najbliższe 8 lat. Takie rozwiązania są korzystną ofertą dla klientów, którzy w dobie szalejących cen prądu mogą liczyć na stabilne warunki.

Po drugie, instalacje fotowoltaiczne w najbliższych miesiącach będą drożały. Cała branża zmaga się z 5-krotnie wyższymi niż w 2019 roku kosztami transportu morskiego, zaburzeniami w łańcuchu dostaw, podwyżkami cen komponentów niezbędnych do budowy elektrowni słonecznych i spadkiem wartości złotego.

Polenergia zauważa coraz większe zainteresowanie fotowoltaiką wśród przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć rachunki za energię

Po trzecie, zauważamy coraz większe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wśród przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć koszty swojej działalności, a przy tym stać się bardziej zeroemisyjni i chcą zredukować swój ślad węglowy. W przypadku małych zakładów przemysłowych czy wytwórczych, ale także piekarni, stacji benzynowych, hoteli, zakładów gastronomicznych, własna elektrownia słoneczna może być nawet bardziej opłacalna niż dla klientów indywidualnych, a jej okres zwrotu wynosi około pięciu lat. Dzieje się tak dlatego, że ceny energii elektrycznej dla biznesu są wyższe niż dla klientów indywidualnych. Ponadto przedsiębiorstwa są obciążone w większym stopniu opłatą mocową.

Osłabienie złotego, wojna na Ukrainie, wzrost kosztów surowców do budowy komponentów PV, problemy logistyczne w chińskich portach i rosnąca inflacja powodują, że ceny instalacji fotowoltaicznych w najbliższych miesiącach będą dalej rosnąć. Szacujemy wzrost o kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt procent. Warto zamówić elektrownię słoneczną już teraz.

Energia przesyłana do naszych klientów pochodzi w 100 proc. z OZE (farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne Polenergia) w Standardzie Energia 2051. Dzięki tej ofercie czas zwrotu z inwestycji w mikroinstalację dla klientów Polenergii Fotowoltaiki, przy uwzględnieniu dotacji z programu Mój Prąd i ulgi termomodernizacyjnej, wynosi zaledwie 6 lat. Dzięki tej ofercie staliśmy się liderem na rynku instalatorów fotowoltaiki do 50 kW. Liczymy, że uda się nam utrzymać tę pozycję.



Dawid Cycoń, prezes ML System:

- Na rynku PV zauważalną barierą stały się ograniczenia w przyłączeniach instalacji fotowoltaicznej do sieci oraz brak modernizacji istniejących linii energetycznych, które są przeciążane, przez co zakłady energetyczne wydają coraz bardziej rygorystyczne warunki przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci.

Ponadto na rynek PV może znacznie wpłynąć wielkość mikroinstalacji, którą można wykonać bez pozwolenia na budowę. Obecnie wynosi ona do 50 kW, natomiast prognozowana zmiana przewiduje zwiększenie mocy mikroinstalacji do 200, a nawet 500 kW.

Instalacja fotowoltaiki może być dobrym sposobem na ucieczkę przed inflacją

Inflacja na poziomie 17 proc. jest dużo wyższa niż wzrost cen instalacji fotowoltaicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co za tym idzie wykonanie instalacji fotowoltaicznej może być doskonałym sposobem na ucieczkę przed inflacją.

Ustawodawca zabezpieczył ceny energii dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a więc firm zatrudniających nie więcej niż 250 pracowników (w tym również jednoosobowe działalności gospodarcze) do końca 2023 roku. W 2024 przewiduje się drastyczny wzrost cen energii elektrycznej, w związku z czym rok 2023 jest odpowiednim rokiem dla przedsiębiorstw do zamontowania instalacji fotowoltaicznej.

W 2022 roku sprzedaż instalacji fotowoltaicznych była niestabilna przez wprowadzone zmiany w Ustawie dotyczącej sposobu rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej. W 2023 roku instalacje prosumenckie powinny mieć tendencję stabilnie rosnącą na poziomie około 5-10 procent w porównaniu do drugiego półrocza 2022 roku.

Jako Grupa ML System spodziewamy się wzrostu sprzedaży na rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze względu na planowany wzrost cen energii elektrycznej. Co więcej, planowane zwiększenie wielkości mikroinstalacji może spowodować wzrost zainteresowania rozbudową instalacji fotowoltaicznych wśród przedsiębiorców.

W pierwszym półroczu 2023 Grupa ML System będzie realizować kontrakty o łącznej mocy 5 MW. Wśród realizacji znajdują się kontrakty takie, jak:

Nowoczesne rozwiązania energetyczne – budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z wewnętrzną siecią energetyczną oraz systemem magazynowania energii;

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej 1,25 MW wraz z infrastrukturą na terenie TP w Sokółce.

W drugim półroczu 2023 Grupa ML System będzie realizować kontrakty o łącznej mocy 10 MW. Wśród realizacji znajdują się takie, jak:

Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW (w imieniu i na rzecz Mithra V);

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kW na terenie zakładu produkcyjnego spółki Nitroerg w Krupskim Młynie.

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy:

- Wyzwania czekające branżę PV w przyszłym roku warto omówić w oparciu o 3 grupy: wielkoskalowych inwestycji, czyli tych przyłączanych bezpośrednio do sieci, biznesu i prosumentów. W przypadku inwestycji trzeba stwierdzić, że moce przyłączeniowe, które zostały udostępnione przez PSE lub przez OSD, są niemałe. Odmów przyłączenia do sieci jest rzeczywiście sporo, ale pamiętajmy, że popyt na uzyskanie warunków przyłączeniowych w ostatnim czasie gwałtownie wzrósł - stąd pojawiły się problemy z ich uzyskaniem.

Ustawa zamrażająca ceny energii jest utrudnieniem na rynku wielkoskalowych inwestycji PV

Na rynku wielkoskalowych inwestycji widzimy też obawę w związku z nową ustawą, która zamroziła ceny energii, co znacznie utrudnia ekonomię biznesu. Dlatego w najbliższym czasie możemy się spodziewać spowolnienia w inwestycjach wielkoskalowych i oczekiwania na decyzje, czy ustawa o zamrożeniu cen energii zostanie przedłużona na kolejny rok.

Jeżeli ustawa nie będzie kontynuowana w roku 2024 i zaczną obowiązywać normalne ceny energii, to wielu inwestorów będzie chciało odrobić stratę z 2023 r. W przypadku naszej firmy, która jest na etapie sprzedaży części projektów farmowych, ta ustawa nie będzie miała większego wpływu na działalność Columbus. Jednak to, co się wydarzy w 2024 r., będzie kluczowe. Rok 2023 będzie natomiast okresem na przeczekanie i restrukturyzację rynku.

Jeśli chodzi o drugą grupę, czyli fotowoltaikę dla biznesu, to wszyscy oczekujemy na ustawę linii bezpośredniej. Będzie ona miała zasadniczy wpływ na możliwość budowania instalacji PV większych niż 50 kW bez pozwolenia na budowę, co znacznie przyspieszy rozwój fotowoltaiki w tym segmencie. Temat zmiany prawa w zakresie linii bezpośredniej jest na agendzie od wielu lat i jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta w przyszłym roku, to z pewnością pojawi się popyt na instalacje o mocy 150 kW, 200 kW, 500 kW i większe. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli produkować energię, co oczywiście znacznie zredukuje koszty utrzymania biznesu.

Z kolei w trzeciej grupie, czyli na rynku prosumentów, nadal mamy program Mój Prąd, który został zaktualizowany i umożliwia korzystanie z wyższych dotacji. W styczniu 2023 r. gospodarstwa domowe czeka wzrost rachunków za prąd. Mimo zamrożenia cen, po uwzględnieniu akcyzy i podatku VAT, rachunki znacząco wzrosną. Mało kto bowiem zużywa rocznie poniżej 2000 kWh, więc dla wielu gospodarstw będzie to bardzo odczuwalny wzrost kosztów.

Rozwiązaniem może być montaż fotowoltaiki, co wiąże się ze wzrostem popytu na to rozwiązanie. Na pewno warto obserwować zmieniający się rynek instalatorów PV. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, ten rynek mocno się kurczy - ze 100 tys. pracowników w branży zostało ok. 20 tys. Dlatego trzeba szczególnie ostrożnie dobierać firmy do współpracy.

Jeśli chodzi o fotowoltaikę dla klientów indywidualnych, to w przyszłym roku spodziewamy się utrzymania obecnych cen, raczej nie będzie znaczących wzrostów. Wiele zależy jednak od inflacji i stóp procentowych. Jeśli one będą rosły, to finalnie przełoży się to także na ceny dla konsumentów.

W ciągu ostatnich 7 lat, w maksymalnym popycie dla fotowoltaiki, rynek sam zdegradował ceny do niskich poziomów. Konsekwencją tego jest redukcja firm instalacyjnych o 80-90 procent. Tak samo jest z cenami energii. One też w dłuższej perspektywie się wyrównają i dowiemy się, gdzie jest prawdziwy balans.

Jeśli chodzi o rynek właścicieli domów, dla Columbus Energy kluczowe będzie wzmocnienie sprzedaży pomp ciepła i magazynów energii oraz systemów IT do zarządzania energią i ciepłem - HEMS. Chcemy integrować instalację z pompą ciepła i magazynem energii w jeden system, jako narzędzie do optymalizacji kosztów energii elektrycznej i cieplnej w domu.

W pełnej wersji planujemy wdrożyć ten system już w styczniu 2023 r., razem z mocnym partnerem z segmentu smarthome. Zamierzamy też zwiększyć swój udział w segmencie biznesowym, gdzie przez 3 lata budowaliśmy nasze kompetencje i obecnie jesteśmy przygotowani na pełne skalowanie. W wielkoskalowym biznesie, oprócz farm fotowoltaicznych, będziemy rozwijać magazyny energii. Dopiero co wystartowaliśmy w pierwszej aukcji rynku mocy, a już mamy praktycznie pewny kontrakt na ponad 1 mld zł.

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE:

- Sektor fotowoltaiki jest najszybciej rozwijającym się rynkiem OZE w Polsce. W dużej mierze jest to zasługa uruchomienia potencjału energetycznego gospodarstw domowych dzięki programowi Mój Prąd. Fotowoltaika odgrywa obecnie kluczową rolę w systemie elektroenergetycznym. Obecnie moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi ponad 11,5 GW, stając się największą technologią OZE, a jeszcze kilka lat temu była prawie niedostrzegalna, bo w 2015 r. było to zaledwie 0,1 GW. Perspektywy dalszego rozwoju fotowoltaiki są równie obiecujące.

Wyzwaniem dla fotowoltaiki pozostaje dostosowanie sieci dystrybucyjnej do absorpcji energii elektrycznej produkowanej w źródłach rozproszonych

Szacujemy, że do 2025 r. moc zainstalowana w PV może osiągnąć nawet 15-17 GW, a w kolejnych latach ten wzrost będzie jeszcze wyższy, m.in. dzięki rozwojowi instalacji obiektowych, aukcjom OZE oraz instalacjom z zakontraktowanym odbiorem przez określonego klienta (tzw. umowy PPA). W dłuższej perspektywie nie przewidujemy też spadku tempa rozwoju rynku mikroinstalacji.

Wyzwaniem pozostaje dostosowanie sieci dystrybucyjnej do absorpcji energii elektrycznej produkowanej w źródłach rozproszonych. Zgodnie z zatwierdzonym przez prezesa URE planem rozwoju sieci przesyłowej, PSE planuje przeznaczyć na ten cel 32 mld złotych w perspektywie do 2032 r. W połączeniu z planowanymi inwestycjami operatorów systemów dystrybucyjnych, nakłady na rozwój sieci elektroenergetycznej w perspektywie do 2030 r. powinny istotnie przekroczyć 100 mld złotych, zapewniając odpowiedni impuls dla rozwoju OZE. Należy wskazać, że w latach 2016-2019 inwestycje sieciowe operatorów sieci dystrybucyjnych i PSE wyniosły 30,5 mld zł.

Ze względu na obecną sytuację gospodarczą - wywołaną przez agresję Rosji na Ukrainę - obserwowany jest wzrost kosztów komponentów niezbędnych do realizacji inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Będzie to miało również przełożenie na cenę energii pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych, która nadal pozostaje konkurencyjnym cenowo źródłem pozyskiwania energii względem tej generowanej w jednostkach konwencjonalnych.

Wojna znacznie zaburzyła również światowe łańcuchy dostaw. Starając się złagodzić te skutki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zdecydowało się zmienić przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii i wydłużyć czas na pierwszą sprzedaż energii w systemach wsparcia z 24 do 33 miesięcy. Ma to dać wytwórcom energii z instalacji PV dodatkowy margines na dostosowanie się do nowej sytuacji na rynkach i złagodzić presję cenową.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraża nadzieję na utrzymanie podobnego tempa rozwoju sektora PV, jak w latach poprzednich. W szczególności finalizowane będą te projekty, które wygrały aukcję w 2020 i 2021 r.