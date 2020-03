Fotowoltaika w dobie koronawirusa. Columbus Energy zachowuje optymizm

Rządowy program „Mój Prąd” i rosnąca popularność fotowoltaiki napędziły w 2019 r. duży wzrost przychodów i zysków Columbus Energy. Zarząd firmy przyznaje, że pandemia koronawirusa przyniesie branży spowolnienie, ale jednocześnie przekonuje, że długoterminowe perspektywy pozostają optymistyczne.

- W sposób oczywisty sytuacja ta dotknęła także naszą firmę. Podjęliśmy szereg działań: większość pracy odbywa się w sposób zdalny, reorganizujemy sieć sprzedaży, zwiększyliśmy progi bezpieczeństwa zarządzania gotówką i wiele innych - zaznaczył.W jego opinii sektor, w którym działa spółka, nie jest jednak eksponowany na ryzyko koronawirusa w sposób tak całościowy jak hotelarstwo czy gastronomia.- Nasz produkt nie należy do dóbr zaliczanych do kategorii tzw. „zbędnego luksusu”, a wręcz przeciwnie - inwestycji na przyszłość: własny prąd i własne ciepło są jednymi z głównych argumentów zakupowych klientów - ocenił.Dlatego - zdaniem Zielińskiego - choć w najbliższych tygodniach lub miesiącach firma odczuje spowolnienie, to długoterminowo nadal patrzy w przyszłość bardzo optymistycznie.- Zwłaszcza, że polska branża energii odnawialnej wchodzi w fazę większej dojrzałości i konsolidacji rynku. Kończy się czas sprinterów. Rozpoczyna się czas maratończyków - wytrwałość i cierpliwość będą kluczowe do osiągnięcia długoterminowego sukcesu - podsumował prezes.