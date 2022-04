Fotowoltaika w Polsce będzie rosła o 30 proc. rocznie

Fotowoltaiką coraz częściej interesuje się mały i średni biznes. Biorąc pod uwagę obecne ceny energii elektrycznej szacujemy, że branża fotowoltaiczna rok do roku będzie rosnąć o minimum 30 proc. – mówi Jacek Grelewicz, prezes Copernicus Sun.

Fotowoltaiką interesują się np. właściciele przychodni i warsztatów samochodowych oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a nawet deweloperzy.

Liuczba zapytań o montaż fotowoltaiki spływających do firmy Copernicus Sun pierwszym kwartale 2022 r. była o ponad 190 proc. wyższa niż w całym 2021 r.

Od 1 kwietnia 2022 r. w Polsce obowiązują nowe zasady rozliczania fotowoltaiki. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa – nie wpływa to na ich sytuację.

Chociaż zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych nie należy do najtańszych, to zwrot z inwestycji w sektorze B2B wynosi około 30 proc. w skali roku. O zainteresowaniu sektora B2B fotowoltaiką świadczy liczba zapytań o usługę spływających do firmy Copernicus Sun, która w pierwszym kwartale 2022 r. jest o ponad 190proc. wyższa niż w całym ubiegłym roku.

Mały i średni biznes

– Obecnie już nie tylko klienci indywidualni, ale też firmy dostrzegają potencjał tkwiący w OZE. Z naszych obserwacji wynika, że branżą coraz częściej interesuje się mały i średni biznes, czyli np. właściciele przychodni czy warsztatów samochodowych, którzy bardzo mocno odczuli ostatnie podwyżki cen energii. Obserwujemy też zainteresowanie przedstawicieli nowych segmentów jak spółdzielnie mieszkaniowe, a nawet deweloperzy, którzy rozważają instalację fotowoltaiki w inwestycjach z rynku pierwotnego. Biorąc pod uwagę obecne ceny energii elektrycznej - szacujemy, że branża fotowoltaiczna rok do roku będzie rosnąć o minimum 30 proc. – mówi Jacek Grelewicz, prezes Copernicus Sun.

Sytuacja rynkowa spowodowała, że przedsiębiorstwa szukają oszczędności. Jednym ze sposobów obniżenia rachunków za prąd jest inwestycja w instalację fotowoltaiczną.

Szacuje się, że dzięki korzystaniu z OZE koszty energii elektrycznej dla niektórych segmentów biznesu mogą zostać obniżone nawet o około 80 proc., co w przypadku prowadzenia działań rynkowych ma ogromne znaczenie.

Dzięki inwestycji - firmy mogą mieć pewność, że każda następna podwyżka cen energii sprawi, iż koszty poniesione na fotowoltaikę zwrócą się jeszcze szybciej. W wielu przypadkach powinno to nastąpić w okresie krótszym niż 3 lata. Samowystarczalność sprawia też, że przedsiębiorcy nie muszą martwić się o ograniczenia w dostawach prądu.

Wysokie ceny energii pomagają fotowoltaice

Dziś tzw. sektor B2B jest tym, który mocno spogląda w stronę fotowoltaiki. Wrocławska firma Copernicus Sun w 2020 r. przy cenie prądu dla biznesu na poziomie 250 zł za MWh otrzymała 6 zapytań w sprawie OZE od firm.

Za cały 2021 rok było ich 120 – wówczas przedsiębiorstwa za prąd musiały płacić 400 zł za MWh.

Natomiast tylko w pierwszym kwartale 2022 r. przy cenie prądu dla biznesu wynoszącej 650 zł za MWh do spółki wpłynęło aż 350 zapytań od biznesu, które łącznie sięgają wartości ponad 100 mln zł i są procesowane.

– Od 1 kwietnia 2022 roku w Polsce obowiązują nowe zasady rozliczania fotowoltaiki. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa – nie wpływa to na ich sytuację. Fotowoltaika dla firm w dalszym ciągu jest opłacalna, a inwestycja zwróci się maksymalnie w ciągu kilku lat - dodaje Jacek Grelewicz.

