Fotowoltaika wyprzedza czas. Wszelkie prognozy idą do kosza

Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce według eksperckich prognoz do końca roku wzrośnie do około 7 GW, a może nawet przekroczy ten poziom. To już blisko wartości prognozowanej w Polityce energetycznej Polski na rok... 2030. Wszystko wskazuje na to, że w 2022 roku znowu przybędzie słonecznych mocy zbliżając nas do progu 10 GW.

W 2022 roku 10 GW ze słońca

Poza tym, jak wskazuje Wiśniewski, w reakcji na koszty opłaty mocowej w 2021 roku i wzrost cen energii w kontraktach na 2022 rok pojawią się również instalacje PV w segmencie prosumentów biznesowych, a ich łączną moc w 2021 roku szacuje się na 0,2-0,3 GW.- Zapowiada się, że w tym roku moc zainstalowana instalacji PV wzrośnie w Polsce o ponad 3 GW. Łączna skumulowana moc w PV na koniec 2021 r. zbliży się do poziomu 7 GW - konkluduje Grzegorz Wiśniewski.Podobnego poziomu mocy zainstalowanej fotowoltaiki na koniec 2021 roku spodziewa się Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.- Od około dwóch lat widać wyraźnie, że wszelkie plany i przewidywania dotyczące rozwoju fotowoltaiki w Polsce są niedoszacowane, zatem przekroczenie 6 GW już teraz nie jest dużą niespodzianką. Spodziewamy się, że na koniec roku prawdopodobnie przekroczymy 7 GW, być może będzie to 7,3 GW - mówi Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.Ocenia, że w najbliższych miesiącach na pewno będzie widoczne wzmożenie na rynku mikroinstalacji PV, bo osoby planujące wytwarzać energię na własny użytek będą chciały zdążyć z założeniem instalacji przed startem nowego systemu rozliczania prosumentów, netbillingu.Podobnie widzą sytuację na rynku mikroinstalacji przynajmniej niektóre spółki działające na rynku fotowoltaiki. Manitu Solar, dystrybutor komponentów instalacji fotowoltaicznych, wskazuje, że wszystkie zrealizowane do 1 kwietnia 2022 r. mikroinstalacje będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach, czyli w tzw. systemie opustowym.- Obecna sytuacja doprowadziła do tego, że do końca roku i na początku przyszłego mamy wszyscy bardzo dużo pracy. Wyspecjalizowani instalatorzy nie mają już terminów w swoich kalendarzach, ponieważ prosumenci chcą "załapać się na rozliczenia w starym systemie" - powiedział Piotr Kisiel, dyrektor zarządzający w Manitu Solar.Zdaniem Ewy Magiery dynamika rozwoju fotowoltaiki nie zmieni się znacznie w najbliższym czasie, ale...- Musimy pamiętać o trudnościach z przyłączaniem do sieci nowych farm słonecznych oraz problemach z terminową realizacją projektów, co jest pochodną kryzysu energetycznego w Chinach i opóźnień w produkcji materiałów z najważniejszego dla sektora PV regionu - mówi Ewa Magiera.Nawet jeśli przyrost mocy w mikroinstalacjach wyhamuje, PSF przewiduje rozwój innego obszaru w inwestycjach PV - nowych inwestycji w segmencie przedsiębiorstw energochłonnych.- Potrzebujemy do tego liberalizacji przepisów dotyczących budowy sieci energetycznych i umożliwiających budowę linii bezpośrednich łączących instalację PV z odbiorcą końcowym. Zmiany prawne ułatwiające takie rozwiązanie zostały zaproponowane w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy OZE - mówi Ewa Magiera.Wskazuje, że w utrzymaniu tempa przyrostu nowych mocy pomoże też wdrożenie tzw. cable poolingu, czyli możliwości współdzielenia linii energetycznej dla farm PV i wiatrowych.- Generalnie branża potrzebuje przede wszystkim aktów prawnych praktycznie ułatwiających funkcjonowanie i eliminujących niepewność legislacyjną. Dlatego ważne jest, aby notyfikować system aukcji OZE. Stabilna perspektywa utrzymania systemu wsparcia pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału energetyki słonecznej w Polsce. Według PSF rok 2022 możemy zakończyć nawet z 10 GW w fotowoltaice. Taki przyrost będzie możliwy pod warunkiem zmian regulacji uwzględniających warunki rynkowe, w tym zagrożenia łańcucha dostaw z Chin - zaznacza Ewa Magiera.IEO ocenia, że do końca 2022 roku sektor fotowoltaiki może się rozwinąć w Polsce do rozmiaru 9-10 GW.- W 2022 roku do końca I kwartału będzie trwała, mówiąc kolokwialnie, ucieczka przed zmianami systemu wsparcia prosumentów - mówi Grzegorz Wiśniewski.Wcześniej IEO przewidywał spowolnienie w 2022 roku rozwoju segmentu prosumentów indywidualnych do 0,6-0,7 GW rocznie. Teraz zakłada, że w 2022 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w segmencie prosumentów indywidualnych może wzrosnąć o około 1 GW.- W związku z tym, że kontraktowane ceny energii na przyszły rok i kolejne lata pokazują, że taniej to już było, przewiduje się, że szybciej będzie się rozwijał fotowoltaiczny rynek prosumenta biznesowego i w 2022 r. osiągnie poziom 0,4-0,5 GW. Do tego dojdzie, jak szacujemy, około 1,5 GW nowych instalacji PV w segmencie farm fotowoltaicznych - mówi Grzegorz Wiśniewski.- W sumie szacujemy, że w 2022 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wzrośnie o około 3 GW i na koniec 2022 roku osiągnie poziom 9-10 GW. Zważywszy, że rynek PV rozwija się szybciej, niż przewidywaliśmy wiosną, podnosimy naszą prognozę rozwoju tego rynku na 2025 r. Na początku bieżącego roku ocenialiśmy, że w 2025 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wzrośnie do 15 GW. Teraz oceniamy, że w 2025 sięgnie około 17,5 GW - informuje Grzegorz Wiśniewski.IEO zakłada, jak wyjaśnia Grzegorz Wiśniewski, że nawet jeśli segment prosumentów indywidualnych wyhamuje po zmianie sposobu rozliczeń, a przez ograniczenia sieciowe utrudniony będzie dynamiczny rozwój farm PV do 1 MW, to rynki dużych farm fotowoltaicznych, którym łatwiej uzyskać warunki przyłączenia do sieci oraz segment prosumentów biznesowych będą się dalej dynamicznie rozwijały.Według danych ARE na koniec września 2021 r. moc zainstalowana OZE w Polsce wyniosła blisko 15,3 GW. Z tego ponad 0,9 GW przypada na segment elektrowni wodnych, prawie 6,83 GW to energetyka wiatrowa, około 0,26 GW pochodzi z biogazowni, a około 0,91 GW ze źródeł biomasowych i w końcu nieco ponad 6,3 GW z fotowoltaiki.