Fotowoltaika z Taurona: własna, tania i czysta energia

Niezależnie od wybranego wariantu oferta dla biznesu obejmuje analizę techniczną. Polega ona na sprawdzeniu technicznych możliwości montażu systemu fotowoltaiki na dachu budynku, czyli określeniu, jakie może być maksymalne dodatkowe obciążenie dachu przez system fotowoltaiki. Nie jest ona wykonywana, jeśli fotowoltaika jest montowana na gruncie.



Analiza techniczna przeprowadzana jest przez autoryzowanego partnera po zawarciu umowy z Tauronem. System fotowoltaiczny zostanie zamontowany po pozytywnym wyniku analizy. W przypadku negatywnego wyniku analizy, umowa z Tauronem zostaje rozwiązania bez ponoszenia przez klienta jakichkolwiek kosztów.



Oferta dla biznesu, w każdym wariancie, obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, a także serwis gwarancyjny w przypadku wystąpienia usterki lub awarii urządzenia bądź instalacji. Udzielana jest 10-letnia gwarancja na inwertery i panele fotowoltaiczne, dodatkowo prace instalatorskie objęte są 24-miesięczną gwarancją.

Skorzystanie z tej oferty Taurona, zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i biznesowych, jest proste.Każdy zainteresowany może wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej (klienci indywidualni na www.tauron.pl, a biznesowi na www.biznes.tauron.pl Eksperci Taurona skontaktują się z każdym zainteresowanym i pomogą przejść przez cały proces inwestycyjny. Co ważne, klienci biznesowi w tym celu mogą skontaktować się również ze swoim doradcą klienta.Pierwszym krokiem będzie wybór rozwiązania dostosowanego do indywidualnych warunków. Tauron wraz z autoryzowanym partnerem bez dodatkowych opłat dobierze optymalne rozwiązanie.Po zawarciu umowy wybrana instalacja zamontowana zostanie przez doświadczoną ekipę monterską.Ostatni etap to przyłączenie instalacji do sieci energetycznej – tutaj Tauron pomoże we wszystkich procedurach niezbędnych w celu przyłączenia instalacji do sieci.