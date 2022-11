Fotowoltaika zdominuje aukcje OZE

Na dwóch grudniowych aukcjach projektów OZE będą rozstrzygały się głównie losy polskiej fotowoltaiki w związku z brakiem nowych projektów farm wiatrowych.

Na tegoroczne aukcje zaplanowane na 8 i 9 grudnia przewidziana jest moc projektów po 750 MW dla obu koszyków aukcyjnych, do 1 MW i powyżej 1 MW. Z uwagi na brak nowych projektów wiatrowych konkurencja w obu koszykach odbędzie się zasadniczo pomiędzy projektami fotowoltaicznymi (PV) – ocenia Instytut Energii Odnawialnej.

Od roku, podstawowym problemem w rozwoju projektów PV, w szczególności tych biorących udział w systemie aukcyjnym jest duża trudność z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci. Ma to związek z rosnącą liczbą odmów wydania warunków przyłączenia projektów PV do sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w 2021 roku.

W pierwszych III kwartałach 2022 r. przybyło 3,5 GW wydanych warunków przyłączenia. Jest to jednak o połowę mniejsza moc niż w rekordowym 2021 roku, jednakże są jeszcze pewne niewykorzystane rezerwy sieciowe. Według szacunków przedstawionych przez Instytut Energii Odnawialnej - łączna moc wydanych warunków na koniec roku 2022 będzie zbliżona do roku 2020.

Projekty wiatrowe nie mogą przejść przez system aukcyjny ze względu na zasadę 10H

Projekty PV są w tym roku bardzo zaawansowane, o czym może świadczyć wzrost ilości umów o przyłączenie do sieci. Wskazuje to na dużą aktywność deweloperską związanej z koniecznością projektów, które wygrały aukcje w 2020 roku bądź chęcią ich sprzedaży. Zgodnie z warunkami aukcji dopiero po podpisaniu umowy z OSD projekt może zmienić właściciela.

Ceny referencyjne dla źródeł PV są o około 10 proc. wyższe od ubiegłorocznych i wynoszą 375 zł/MWh dla projektów do 1 MW i 355 zł/MWh dla wielkoskalowych projektów PV. Jednakże, podczas tegorocznej aukcji projekty PV nie będą musiały konkurować z projektami wiatrowymi głównie za sprawą nierozstrzygniętej nowelizacji ustawy 10H, która wstrzymuje większość projektów farm wiatrowych na lądzie, ponieważ nie są one w stanie dojść do etapu gotowości do aukcji.