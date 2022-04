Fotowoltaika znalazła się na zakręcie, ale nadal ma się opłacać

- Przy obecnym poziomie cen inwestycja zwróci się prosumentowi w ciągu 7,5 roku - tak o sytuacji na rynku fotowoltaiki przydomowej powiedział na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Z końcem marca zmieniły się zasady rozliczania wyprodukowanej energii w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych. System net-meteringu zastąpił net-billing, przez co nieco wydłuża się okres zwrotu inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Tuż przed tym terminem obserwowaliśmy boom na rynku przydomowych instalacji.

Czytaj także: Net-metering w fotowoltaice się sprawdził, ale czas na nowe otwarcie

- Pod koniec marca br. przekroczyliśmy poziom 1 mln prosumentów. To historyczne osiągnięcie w stosunku choćby do grudnia 2019 roku, kiedy w Polsce były 154 tys. prosumentów - pochwalił się Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, który wziął udział w debacie "Prosument na rynku" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- To wskazuje na to, że dzięki rozwojowi tej branży zbudowaliśmy nowy segment gospodarki i to dotyczy nie tylko samych firm instalacyjnych - dodał. Podkreślił przy tym, że dzięki temu powstało co najmniej 30 tys. nowych miejsc pracy.

Zaznaczył też, że zmiana systemu rozliczania była konieczna, by ograniczyć zjawisko budowy przewymiarowanych przydomowych instalacji fotowoltaicznych.

- W przypadku miliona prosumentów stwarzamy zjawiska sieciowe, które są niebezpieczne dla systemu jak i samych prosumentów - stwierdził.

Podkreślił jednocześnie, że net-billing jest opłacalny dla nowych prosumentów i trzeba podjąć działania promocyjne, które upowszechnią świadomość tego.

- Przy obecnym poziomie cen inwestycja zwróci się prosumentowi w ciągu 7,5 roku - zadeklarował Ireneusz Zyska.