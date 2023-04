Fotowoltaikę i wiatraki czekają zmiany. Nowe prawo jeszcze przed wyborami

Trwają prace nad prawem dla cable poolingu - współdzielenia infrastruktury sieciowej przez różne odnawialne źródła energii. Z informacji od Łukasza Tomaszewskiego z Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że są szanse na uregulowanie tej sprawy przez Sejm obecnej kadencji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Raport Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i Politechniki Lubelskiej rekomenduje 12 działań mających na celu zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym implementację tzw. koncepcji cable pooling.

- Do niektórych elektrowni wiatrowych można podłączyć elektrownie fotowoltaiczne, co oznaczałoby uwolnienie nawet kilku tysięcy megawatów mocy - ocenił główny autor raportu prof. Piotr Kacejko z Politechniki Lubelskiej.

Z informacji przekazanej przez Łukasza Tomaszewskiego z Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że są szanse na to, żeby cable pooling pojawił się w polskim prawie jeszcze za sprawą Sejmu obecnej kadencji.

O odnawialnych źródłach energii w Polsce będzie rozmawiali podczas debaty "Odnawialne źródła energii" na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym 24-26 kwietnia 2023 roku w Katowicach.

W raporcie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i Politechniki Lubelskiej „Więcej OZE w sieci” jest m.in. mowa o odmowach przyłączenia nowych instalacji do sieci.

Łukasz Tomaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, stwierdził, że "musieliśmy w końcu dojść do tej ściany", bo zostało wydanych zbyt dużo warunków przyłączenia dla nowych instalacji.

W wydanych warunkach przyłączenia i umowach przyłączeniowych są OZE o mocy 31 GW

- Poza tym, co mamy, czyli 23 GW mocy OZE, które są przyłączone i pracują w systemie, w wydanych warunkach przyłączenia i podpisanych umowach przyłączeniowych jest 31 GW dodatkowej mocy - podał Łukasz Tomaszewski.

- Jak zsumujemy to, co mamy w tej chwili, z tym, co mamy w wydanych warunkach przyłączenia i podpisanych umowach przyłączeniowych, to wychodzimy na 50 GW. To pozwala z optymizmem patrzeć na cel roku 2030 - skomentował Łukasz Tomaszewski.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przedstawiła 3 kwietnia 20223 r. kluczowe założenia trzeciego scenariusza prognostycznego „Polityki energetycznej Polski do 2040”. Przewiduje on m.in. właśnie wzrost mocy OZE do 2030 roku do poziomu 50 GW, a w 2040 r. do 88 GW.

Cable pooling ma być jedną z recept na zwiększenie możliwości przyłączeniowych

Raport PSEW i Politechniki Lubelskiej rekomenduje 12 działań mających na celu zwiększenie możliwości przyłączeniowych polskiego systemu elektroenergetycznego, a w tym implementację koncepcji współdzielenia infrastruktury przyłączeniowej dla różnych OZE – tzw. cable pooling.

- Do niektórych elektrowni wiatrowych (około 1/3) można podłączyć elektrownie fotowoltaiczne, co oznaczałoby uwolnienie nawet kilku tysięcy megawatów mocy - ocenił główny autor raportu prof. Piotr Kacejko z Politechniki Lubelskiej.

Z informacji przekazanej przez Łukasza Tomaszewskiego wynika, że są szanse, żeby cable pooling pojawił się w polskim prawie jeszcze za sprawą Sejmu obecnej kadencji.

- Prace trwają. Jesteśmy w roboczym kontakcie z URE, dogrywamy szczegóły tej koncepcji, żeby w tej kadencji Sejmu te rozwiązania pojawiły się w przepisach - wyjaśniał Łukasz Tomaszewski.

W prostych sytuacjach cable pooling nie wymaga specjalnych przepisów

W stosunkowo prostych sytuacjach, jak się wiele razy okazało, zastosowanie cable poolingu nie wymaga specjalnych przepisów.

Enea niedawno podała, że ruszyła budowa farmy fotowoltaicznej Darżyno. Nowa instalacja budowana przez Eneę Nowa Energia powstaje na terenie należącej do grupy Enea farmy wiatrowej i będzie korzystała z tego samego przyłącza co farma wiatrowa.

Ale w sytuacjach bardziej złożonych, gdzie korzystającymi z cable poolingu mogą być różni przedsiębiorcy, specjalne regulacje byłyby zapewne przydatne.

Łukasz Tomaszewski wskazał, że operator potrzebuje zawsze jednego partnera do rozmów na temat prowadzenia ruchu sieciowego z jednostką wytwórczą, więc założeniem jest, że w modelu cable poolingu partnerem operatora będzie jeden z podmiotów przyłączonych do sieci.

- Powinno to być sformalizowane na tyle, by istniało porozumienie, które łączy podmioty pod kątem solidarności czy odpowiedzialności i jeżeli wystąpi problem we wprowadzeniu energii do sieci, to któryś z podmiotów będzie musiał zgodnie porozumieniem dostosować się do poleceń wydawanych przez operatora - wyjaśniał Łukasz Tomaszewski.

W tekście zostały wykorzystane informacje i opinie przedstawione podczas debaty po prezentacji głównych wniosków raportu „Więcej OZE w sieci”.