Frédéric Faroche, prezes Grupy Veolia: od dekarbonizacji nie ma odwrotu

- Szacowanie kosztów w perspektywie 30 lat jest o tyle trudne, że zależy od wielu czynników, przede wszystkim otoczenia regulacyjnego i dostępnych technologii. Nie wiemy, jakie będzie podejście Unii Europejskiej czy polskiego rządu do poszczególnych rozwiązań za kilkanaście lat, a nawet więcej – w tym czasie prawdopodobnie pojawią się zupełnie nowe technologie, których obecnie nie znamy i których nie jesteśmy w stanie obecnie wycenić. Nie chciałbym zatem mówić o konkretnych liczbach, ale koszty transformacji na pewno będą wysokie. Żeby pokazać skalę wyzwań wystarczy wspomnieć szacunki Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które dla całej branży wycenia je na około 100 miliardów złotych do końca obecnej dekady.- Unijnym celem do 2030 r. jest redukcja emisji dwutlenku węgla netto o 55 proc. w stosunku do 1990 r. Skuteczna transformacja musi uwzględniać lokalne uwarunkowania, a w przypadku Polski oznaczają one dominację węgla w miksie paliwowym. - Unijnym celem do 2030 r. jest redukcja emisji dwutlenku węgla netto o 55 proc. w stosunku do 1990 r. Skuteczna transformacja musi uwzględniać lokalne uwarunkowania, a w przypadku Polski oznaczają one dominację węgla w miksie paliwowym. Rewolucyjne przejście do OZE nie jest możliwe w tej perspektywie z powodów ekonomicznych i częściowo technologicznych, ponieważ na tym rynku wciąż istnieje konieczność bilansowania popytu i produkcji energii. Dlatego w naszej ocenie, biorąc pod uwagę potencjał redukcji emisji, najbardziej racjonalne jest zastosowanie gazu jako paliwa przejściowego. Veolia już przygotowuje takie inwestycje w Łodzi i Poznaniu, gdzie wysokosprawne kogeneracyjne jednostki gazowe zastąpią bloki opalane węglem. W Łodzi zamierzamy także wybudować blok spalający paliwo pre-RDF, a w Zamościu instalację opartą o pre-RDF.Jednak zmiana miksu paliwowego to tylko część transformacji. Drugą jest zwiększanie efektywności. W przypadku Veolii jej rola polega przede wszystkim cyfryzacji sieci ciepłowniczych, czyli wielkiego atutu polskiej branży energetycznej. Projekty inteligentnych sieci realizujemy w Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Łącznie te działania pozwolą nam na realizację celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie ograniczając wzrost kosztów dla odbiorców. Projekty inteligentnych sieci realizujemy w Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Łącznie te działania pozwolą nam na realizację celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie ograniczając wzrost kosztów dla odbiorców.- Nie można jednoznacznie określić kształtu miksu paliwowego po 2030 r., ponieważ wiele będzie zależało od otoczenia regulacyjnego i możliwości technologicznych. Na pewno miks będzie bardziej zróżnicowany niż dzisiaj i nie będzie uzależniony od jednego paliwa, jakim jest węgiel. Spodziewamy się, że istotną rolę w nim będzie pełnił wodór i biogaz, dlatego już teraz myślimy o realizacji projektów przygotowujących nas do ich wdrożenia. Patrząc na Politykę Energetyczną Polski do 2040 r. zakładamy też udział energii jądrowej oraz prosumentów.Jednocześnie jesteśmy zwolennikami sięgania po zasoby, które mamy już do dyspozycji – czyli paliwo z odpadów oraz ciepło odpadowe. Biorąc pod uwagę stopień rozwoju przemysłu w Polsce, wykorzystanie ciepła z procesów przetwórczych ma ogromny potencjał, ponieważ nie powoduje dodatkowych emisji i skutecznie może nas przybliżyć do neutralności klimatycznej. Jesteśmy przekonani, że sięganie po tego typu rozwiązania z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym jest koniecznością.- Od dekarbonizacji nie ma odwrotu i wszyscy musimy uwzględniać ją w naszych planach biznesowych. To kwestia odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń oraz naszej planety. Wyzwaniem dla całego procesu jest jednak strona finansowa, ponieważ koszty transformacji niewątpliwie będą wysokie. To nasza wspólna sprawa, dlatego muszą być rozłożone na wszystkich zainteresowanych: branżę, odbiorców i sektor publiczny. Tylko w ten sposób transformacja będzie sprawiedliwa i nie doprowadzi do nadmiernego obciążenia żadnej ze stron. Wsparcie przewidziane w ramach funduszy krajowych i europejskich pokazuje, że ten pogląd spotyka się ze zrozumieniem.Na transformację trzeba też spojrzeć z innej perspektywy. Skutkuje ona nie tylko korzyściami środowiskowymi, przyczyniając się do poprawy jakości otoczenia w jakim żyjemy na bardziej przyjazne i zdrowe, ale ma też pozytywne efekty po stronie biznesowej. Zrealizowaliśmy już z powodzeniem szereg tego typu projektów i nasi klienci oraz partnerzy to dostrzegają.- W Szlachęcinie Veolia stworzyła pierwszą w Polsce wysokosprawną instalację kogeneracyjną odzyskującą ciepło ze ścieków i produkującą energię elektryczną. W instalacji ciepło pozyskiwane jest z dwóch źródeł jednocześnie: z pompy ciepła, z dolnym źródłem w ściekach, zasilaną energią z wysokosprawnej kogeneracji oraz z samego układu kogeneracyjnego przy oczyszczalni ścieków. Cały system ma w maksymalnym stopniu wykorzystać ciepło zawarte w ściekach, które zamiast jak wcześniej ulatywać do atmosfery, będzie wykorzystane do ogrzania pięciu tysięcy mieszkańców Murowanej Gośliny. Nowa instalacja częściowo zastąpiła tradycyjną ciepłownię zasilaną węglem działającą obecnie w pobliskim Bolechowie. W efekcie w całym systemie 62 proc. energii jest odnawialna. Oprócz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zużycia węgla, rozwiązanie przyczyniło się również do poprawy jakości powietrza.To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i z powodzeniem może być wdrażane w innych miastach.Jestem bardzo dumny z tego wyróżnienia, ponieważ stanowi docenienie innowacyjności naszych pracowników z Poznania i Partnerów na rzecz zielonej transformacji.