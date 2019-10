Frédéric Faroche, Veolia w Polsce: przede wszystkim stabilne i przejrzyste przepisy

Największym wyzwaniem w transformacji energetycznej jest niepewność co do zmian w otoczeniu regulacyjnym, w którym firma będzie działała w średnim i dłuższym horyzoncie. Przede wszystkim istotne znaczenie mają stabilne i przejrzyste przepisy prawa wskazujące kierunek i tempo transformacji - mówi Frédéric Faroche, prezes Grupy Veolia w Polsce.

- Do tej pory skupialiśmy się przede wszystkim na inwestycjach prowadzących do istotnego zmniejszenia emisji przemysłowych w istniejących źródłach kogeneracyjnych i na poprawie funkcjonowania sieci ciepłowniczych.Zakończyliśmy z sukcesem inwestycję w Veolii Energii Warszawa o wartości 52 mln zł, wspartą ze środków NFOŚiGW w wysokości 16 mln zł, wprowadzając tzw. inteligentny system ciepłowniczy. Podobne inwestycje prowadzące do ograniczenia CO2 przeprowadziliśmy na sieciach w Łodzi i Poznaniu.W ciągu ostatnich 7 lat przeznaczyliśmy 1,3 mld zł na inwestycje związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko. Jako grupa działająca w obszarze usług środowiskowych patrzymy na proces transformacji szerzej. Veolia będzie partycypować w modernizacji systemów ciepłowniczych, rozwoju inteligentnych (smart) i zrównoważonych ekologicznie miast i regionów oraz promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.- Największym wyzwaniem jest niepewność, co do zmian w otoczeniu regulacyjnym, w których firma będzie działała w średnim i dłuższym horyzoncie. Przede wszystkim istotne znaczenie mają stabilne i przejrzyste przepisy prawa wskazujące kierunek i tempo transformacji energetycznej. Mając na uwadze strategie rządowe i przepisy prawne, będziemy mogli dokonać odpowiednich korekt w strategii Grupy Veolia w Polsce oraz dostosować do niej niezbędne środki finansowe.Czytaj także: Jerzy Kwieciński: transformacja energetyczna to proces na 30-40 lat Wiemy, że zmiana paliwa do produkcji ciepła i energii elektrycznej wiąże się bardzo dużymi nakładami. Kosztowo efektywne długoterminowe inwestycje wspierane przez właściwe ramy regulacyjne i programy wsparcia finansowego będą kluczem do sukcesu transformacji. Jej koszty muszą być akceptowalne dla wszystkich uczestników rynku - zarówno klientów, jak i przedsiębiorstw energetycznych. Akceptacja odbiorców ciepła jest absolutnie niezbędna, ponieważ 70 proc. wydatków na energię odnosi się do ogrzewania mieszkań i domów.