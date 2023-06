Francja i Niemcy znowu kłócą się o atom. Paryż chce wzrostu jego roli

Unia Europejska ponownie odłożyła decyzję o reformie dotyczącej odnawialnych źródeł energii, ponieważ Francja chce, by atom miał większe znaczenie w unijnej polityce klimatycznej.

Na spotkaniu unijnych rządów, do którego doszło w środę 14 czerwca, Szwecja - mającą prezydencję w UE - zgłosiła poprawkę do porozumienia osiągniętego z Parlamentem Europejskim na początku roku. Chodzi w niej o to, by wyjść naprzeciw francuskim żądaniom, aby energia atomowa miała większe znaczenie w europejskim zielonym ładzie, ale większość innych krajów wspólnoty jest wobec tego pomysłu nastawiona sceptycznie, w szczególności taką postawę prezentują Niemcy.

Europosłowie, którzy zajmują się reformą dotyczącą roli energii odnawialnej w unijnej polityce klimatycznej, obawiają się, że zgoda na postulaty Francji stworzy niebezpieczny precedens i doprowadzi do opóźnienia w osiągnięciu porozumienia, bo każdy kraj będzie chciał dodatkowo dodać zapisy służące jego interesom.

Niemcy, którzy zamknęli swoje ostatnie elektrownie atomowe w kwietniu tego roku chcieliby pozostawić porozumienie w obecnej formie, jednak Paryż dąży do zmiany jego wymowy. Dalsza dyskusja na temat decyzji dotyczącej unijnej reformy OZE została więc przeniesiona przez szwedzką prezydencję na piątek.