Francja jest lepiej przygotowana do zimy niż zakładała

Francja do tej pory wypełniła swoje magazyny gazu w ponad 95 proc. – powiedział w środę na antenie stacji radiowej France Inter Jean-Pierre Clamadieu, szef koncernu energetycznego Engie.

- Nasze magazyny gazu są teraz zapełnione w ponad 95 proc. Jesteśmy lepiej przygotowani na nadchodzącą zimę, niż myśleliśmy trzy lub cztery miesiące temu – powiedział Clamadieu. Wcześniej rząd francuski wyznaczył zadanie całkowitego zapełnienia magazynów gazu do początku listopada.

Szef Engie wezwał również Francuzów do przestrzegania zaleceń władz i obniżenia temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych do 19 stopni Celsjusza. - Dzięki temu zaoszczędzi się 7 proc. zużycia gazu we Francji – podkreślił menadżer.

Według Clamadieu duże przedsiębiorstwa już ograniczyły zużycie gazu.

- W ostatnich tygodniach obserwujemy spadek zużycia gazu przez duże przedsiębiorstwa przemysłowe w Europie. Mówimy o spadku o około 30 proc. w porównaniu z tym, co widzieliśmy w zeszłym roku – dodał szef francuskiego koncernu.

W lipcu prezydent Francji Emmanuel Macron polecił rządowi przygotowanie planu odpowiedzialnego zużycia energii dla przedsiębiorstw i zwykłych obywateli w obliczu zmniejszenia dostaw gazu z Rosji i wyłączenia połowy reaktorów elektrowni jądrowych w kraju w celu napraw i konserwacji.

Plan „trzeźwości energetycznej”, jak nazwał go Macron, powinien „zawierać określone cele i wskaźniki liczbowe” i ma na celu m.in. wyłączenie „bezużytecznego oświetlenia” obiektów w miastach.

Kryzys energetyczny w Unii Europejskiej pogłębił się na początku lipca, kiedy pojawiły się pierwsze przerwy w dostawach gazu z Rosji do szeregu krajów UE. Sytuację we Francji komplikuje fakt, że z powodu prac konserwacyjnych pracuje mniej niż połowa z 56 reaktorów jądrowych w kraju. Minister transformacji energetycznej Agnès Pannier-Runacher przyznała, że ​​z powodu wyłączenia reaktorów republika jest zmuszona kupować energię elektryczną z Niemiec.

