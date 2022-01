Francja: Luksemburg zaniepokojony korozją reaktorów francuskich elektorowi atomowych

Luksemburg jest zaniepokojony sytuacją i korozją reaktorów w przygranicznej francuskiej elektorowi atomowej Cattenom w Mozeli we Francji. Rozmawiano na ten na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. środowiska w Amiens organizowanego w ramach francuskiej prezydencji.

"Czy reaktory elektrowni Cattenom są dotknięte korozją, podobnie, jak pięciu innych francuskich reaktorów, gdzie zauważono korozję?" - pytał minister energetyki Luksemburga Claude Turmes podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. środowiska odbywającego się od czwartku do soboty w Amiens.

Minister Turmes i minister ds. środowiska Carole Dieschbourg wysłali w minionym tygodniu list do francuskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) z prośbą o wyjaśnienie sytuacji w elektrowni jądrowej - podaje agencja AFP.

Znajdujący się w Normandii reaktor Penly należy do grupy reaktorów 1300 MW tej samej generacji, co w Cattenom, wykazuje on korozję - ostrzegają eksperci.

Prezes ASN Bernard Doroszczuk określił w środę problem korozji jako "poważny", w szczególności dlatego, że "ma on potencjalnie rodzajowy charakter", to znaczy, że może dotyczyć całej grupy reaktorów.

Koncern EDF podjął się do końca miesiąca przeglądu dokumentacji z kontroli przeprowadzonych w przeszłości nad całą francuską "flotą jądrową".

W zależności od wyników tego przeglądu, w przypadku pojawienia się podejrzeń o korozję, może być konieczne przeprowadzenie kontroli fizycznych reaktorów, a następnie naprawy w zależności od wyników przeglądu. Może to wymagać wyłączenia reaktorów - podaje agencja AFP.

Luksemburg od lat domaga się zamknięcia centrali Cattenom. Już w 2016 roku premier Luksemburga Xavier Bettel wyrażał obawy, że ewentualna awaria w centrali zagrażałaby istnieniu tego państwa.

Z Paryża Katarzyna Stańko