Francja nie jest już wiodącym eksporterem netto energii elektrycznej w Europie z powodu problemów z infrastrukturą jądrową – wynika z raportu ośrodka analitycznego, cytowanego w czwartek przez francuskie media.

Francja straciła pierwsze miejsce jako eksporter netto energii elektrycznej między styczniem a czerwcem 2022 r. Wyprzedziła ją Szwecja - wynika z raportu analityków danych energetycznych EnAppSys, opublikowanego w środę.

Francja "z eksportera netto na początku roku stała się importerem netto". To zjawisko tłumaczone jest "problemami strukturalnymi z elektrowniami nuklearną". Sytuacja "nie wykazuje oznak szybkiej poprawy" - stwierdził dyrektor EnAppSys BV Jean-Paul Harreman.

Oprócz fali upałów, która wymusiła wyłączenie niektórych elektrowni, takich jak Tricastin w departamencie Drome, z powodu wysokich temperatur wód rzek, reaktory francuskie borykają się z problemami korozji, co doprowadziło do wyłączenia 12 z funkcjonujących 56.

W rankingu eksporterów netto dominują kraje Europy Północnej ze Szwecją, która od stycznia do czerwca wyeksportowała 16 terawatogodzin (TWh), głównie do Finlandii i Danii. Niemcy wysłały natomiast do swoich sąsiadów 15,4 TWh energii elektrycznej - wynika z raportu.

Włochy pozostają wiodącym importerem z 22 TWh pochodzącymi głównie ze Szwajcarii i Francji.