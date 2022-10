Francja: Pierwsza morska farma wiatrowa kosztowała 2 mld euro

Pierwsza morska farma wiatrowa we Francji z 80 turbinami wiatrowymi została otwarta nad Atlantykiem pod koniec września.

Koszt tej inwestycji to 2 mld euro.

We Francji istnieje przekonanie, że przyszłością są także dryfujące farmy. - Również (je) konstruujemy - mówi dyrektor ds. energii morskich EDF Renouvelables Cedric Le Bousse.

Na głębokości morza powyżej 60 m budowa farmy wiatrowej jest bardzo droga. Dlatego nową, obiecująca technologią są farmy dryfujące.

Nowo powstała instalacja przyczyniła się do zatrudnienia 1200 lokalnych pracowników i 2300 specjalistów z różnych regionów kraju .

Statystyki projektu są imponujące. to 80 turbin i znaczna moc oddawana do sieci

Ostatnie instalacje 80 turbin wiatrowych na farmie wiatrowej Saint-Nazaire o mocy 480 MW zakończone zostały we wrześniu. Statki nadzorujące funkcjonowanie turbin wciąż pływają wokół instalacji morskich. Produkcja energii już ruszyła, ale jej pełne oddanie do użytku ma nastąpić do końca 2022 r. Farma ma pokryć zapotrzebowanie energetyczne 20 proc. departamentu Loara Atlantycka.

- Nie wiemy dokładnie, kiedy nastąpi zwrot z inwestycji, ale jest ona ważna nie tylko dlatego, że jest pierwszą farmą morską we Francji, ale jest częścią strategii naszego kraju, aby stać się liderem w produkcji zielonej energii i osiągnąć cel całkowicie zdekarbonizowanej energii do 2050 r. - podkreśla Le Bousse.

Co Francuzom sprawiło najwięcej problemów? Kable. Francuzi mają też rozwiązanie na swoje wody

- Poważnym wyzwaniem było ułożenie po dnie morskim kabli, które wychodzą na powierzchnię morza w jednym sektorze. Farma zarządzana jest z wybrzeża w miejscowości La Turballe - wskazuje Le Bousse.

- Na głębokości morza powyżej 60 m budowa farmy wiatrowej jest bardzo droga, dlatego nową, obiecująca technologią są farmy dryfujące, które są przymocowywane do dna za pomocą kotwic i poruszają się po powierzchni wody w niewielkim stopniu z powodu wiatru i prądów. Na morzu Północnym i Bałtyckim możemy jednak budować turbiny, umocowując je w dnie morskim nawet kilkadziesiąt km od brzegu. Inaczej sytuacja wygląda na Morzu Śródziemnym, gdzie budujemy farmę dryfującą, i gdzie już nawet 1 km od brzegu mamy kilkudziesięciometrowe głębokości - wyjaśnia Le Bousse.

Jak długo turbiny będą pracować? I ile mocy będą generować? W sumie pięć farm ma produkować 2 GW energii rocznie

- Turbiny farmy Saint Nazaire znajdują się w odległości od 12 do 20 km od wybrzeża; ich użytkowanie przewidujemy na 25 lat. Jej projekt powstał w 2012 r. Kolejne morskie farmy wiatrowe są już w trakcie budowy we Francji: Fecamp ma zostać oddana do użytku w 2023 r., przed Saint-Brieuc i Courseulles-sur-Mer. W sumie pięć farm ma produkować 2 GW energii rocznie. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział do 2050 roku 50 farm wiatrowych o łącznej mocy 40 GW - wyjaśnia PAP dyrektor farmy wiatrowej Saint-Nazaire Olivier de La Laurencie.

Budowa farmy przyczyniła się do zatrudnienia 1200 lokalnych pracowników i 2300 specjalistów z różnych regionów kraju przy współpracy z 600 francuskimi firmami kooperującymi. Bieżącą obsługą farmy zajmuje się natomiast 100 pracowników.

EDF Renewables w skrócie, i w Polsce. Przeczytaj szczegóły o spółce i jej możliwościach

EDF Renewables, spółka odpowiedzialna w Grupie EDF za inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej, działa w Polsce od ponad 10 lat i posiada jedno z największych portfolio projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych w różnej fazie rozwoju łącznie na ok. 800 MW. Przykładem inwestycji w Polsce jest uruchomiona przez spółkę EDFR w listopadzie 2021 r. farma wiatrowa w Radówku, w gminie Górzyca w województwie lubuskim, składającą się z 12 wiatraków o łącznej mocy 24 MW. Farma jest w stanie wyprodukować średnio 80 GW rocznie i zasilić 40 tys. gospodarstw domowych, czyli dwóch miast średniej wielkości, jak Kostrzyn nad Odrą i Słubice. Francuska firma w Polsce wybudowała pięć lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 175 MW.

Z Saint Nazaire Katarzyna Stańko