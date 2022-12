Francja ratuje się importem energii. Wystarczyło kilka zimnych dni

W poniedziałkowy poranek Francja uniknęła ograniczeń dostaw prądu dla mieszkańców i przemysłu tylko dzięki importowi energii elektrycznej. Wystarczyło kilka zimnych dni, aby konsumpcja prądu znacząco podskoczyła.

W poniedziałkowy poranek (12 grudnia) udało się uniknąć masowych przerw w dostawach energii elektrycznej do francuskich domów i przemysłu dzięki importowi. Utrzymująca się od kilku dni mroźna pogoda w północnej i środkowej części kraju spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na prąd wykorzystywany do celów grzewczych. Mimo wprowadzenia poważnych oszczędności i namawiania obywateli do ograniczenia konsumpcji wiadome było, że bez zakupów za granicą zimy nie da się przetrwać.

Popyt, zanotowany dziś między godziną 9.00 a 11.00 w szczytowych momentach przekraczał 80 gigawatów. Szczególnie duże zapotrzebowanie występowało w rejonie Paryża, w Alzacji oraz w centralnej Francji.

Z komunikatu opublikowanego przez operatora sieci przesyłowych RTE (Reseau de Transport d'Electicite) francuskie elektrownie jądrowe dostarczyły w tym czasie 40 GW energii. Pozostałych, nieco ponad 15 GW pochodziło z elektrowni wodnych, wiatraków, fotowoltaiki i innych, głównie, lokalnych źródeł wytwórczych. Stanowiło to łącznie około 75 procent zapotrzebowania.

Konieczne okazały się dostawy zagraniczne z Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Włoch i Hiszpanii. Poziom zakupów wynosił ponad 8,6 GW. Jeśli przez kolejne dni nadal będą utrzymywały się temperatury poniżej zera, podobne operacje zostaną powtórzone. Jedną z przyczyn utrzymującego się trwałego niedoboru energii elektrycznej we Francji są realizowane prace naprawcze i konserwacyjne prowadzone przy 16 blokach jądrowych. Obecnie do eksploatacji jest włączonych zaledwie 40 reaktorów na 56, którymi dysponuje francuski koncern energetyczny EDF.