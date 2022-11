Francja uruchamia elektrownię węglową z powodu kryzysu energetycznego

Elektrownia węglowa Emile-Huchet w Saint-Avold w Mozeli została ponownie otwarta i zaczęła produkować energię elektryczną z powodu niedoborów prądu w kraju - poinformował dyrektor zakładu Philippe Lenglart.

Elektrownia Emile-Huchet, jedna z ostatnich elektrowni węglowych we Francji, miała zostać definitywnie zamknięta pod koniec marca. Jednak rząd zmienił decyzję i zdecydował o jej ponownym otwarciu w celu zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej kraju w czasie wojny na Ukrainie i niedoborów energii jądrowej produkowanej przez koncern EDF.

Ponowne otwarcie elektrowni jest sprzeczne z zobowiązaniami prezydenta Emmanuela Macrona, który obiecał w czasie kampanii wyborczej zamknięcie wszystkich siłowni węglowych we Francji.

Elektrownia będzie potrzebowała ponad 500 tys. ton węgla, co pozwoli przy pełnej mocy wytworzyć do 600 megawatogodzin (MWh) energii i zasilić jedną trzecią gospodarstw domowych w regionie Grad East we Francji.

We Francji nadal działa jeszcze jednak elektrownia węglowa - w Cordemais w departamencie Loara Atlantycka. Jest obsługiwana przez EDF.

W poniedziałek siłownie węglowe wytwarzały około 3 proc. energii elektrycznej w kraju, w porównaniu do prawie 60 proc. energii jądrowej i od 5 do 10 proc. energii wiatrowej.

Firma GazelEnergie, która obsługuje elektrownię w Saint-Avold, aby uruchomić zakład, musiała ponownie zatrudnić pracowników, którzy przeszli na emeryturę lub odeszli z pracy na specjalnych warunkach i z dużymi odprawami.