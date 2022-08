Francja w obliczu blackoutu. Już wstrzymują produkcję prądu ze względu na brak wody

Francuski koncern EDF poinformował o nadchodzących ograniczeniach produkcji energii elektrycznej w trzech elektrowniach ze względu na brak wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów atomowych. Łącznie od najbliższej soboty wyłączonych może zostać z eksploatacji 5 bloków mogących dostarczać do sieci ponad 4,5 tysiąca megawatów,.

Ekstremalne temperatury utrzymują się we Francji od ponad 2 miesięcy. Na najbliższe dni prognozy przewidują po 37-39 stopni C w rejonie na południe od Lyonu. To właśnie tu zlokalizowane są dwie elektrownie atomowe, które do chłodzenia reaktorów wykorzystują wodę pobieraną z Rodanu.

Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez EDF od najbliższej soboty elektrownia Tricastin, w departamencie Drome, która dysponuje 4 blokami o mocy 900 MW każdy, wystudzi 3 reaktory, a w czwartym będzie produkować średnio tylko 400 megawatów. Taka ilość jest niezbędna dla zachowania ciągłości ograniczonych dostaw dla obywateli i lokalnych firm.

Wysoka temperatura wody pobieranej z rzeki praktycznie uniemożliwia normalną pracę reaktorów. Podobna jest sytuacja z elektrownią Saint Alban, gdzie zainstalowano dwa bloki po 900 Megawatów każdy. Produkcja energii będzie w najbliższych dniach prowadzona na najniższym dopuszczalnym poziomie, tak aby nie przerywać pracy bloków jądrowych.

Niewiele lepiej jest w elektrowni Golfech zlokalizowanej nad rzeką Garonną około 50 kilometrów od Tuluzy. Normalnie eksploatowane są tu dwa bloki po 1310 Megawatów każdy, ale teraz mają zostać wprowadzone drastyczne ograniczenia. Także w tym przypadku podstawowym problemem jest brak wody i dodatkowo jej wysoka temperatura.

Chcąc uniknąć letniego blackoutu część francuskich elektrowni jądrowych otrzymała zgodę na zrzut do rzek wody o podwyższonej temperaturze. Sytuacja jest cały czas monitorowana, ponieważ nikt nie chce doprowadzić do katastrofy ekologicznej i wyginięcia fauny i flory w rzekach.

Władze lokalne, a także przedstawiciele rządu aktywnie apelują o ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ponieważ w obecnej trudnej sytuacji pogodowej praktycznie nie możliwości zwiększenia produkcji. Wręcz przeciwnie - niewykluczone są kolejne wyłączenia bloków.